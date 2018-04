Perfilan una ley que le permitirá al Gobierno acceder a datos personales



El Deber.- El MAS alista la modificación de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para que los datos de las personas sean compartidos entre el Servicio de Registro Cívico (Sereci) y el Servicio General de Identificación Personal (Segip), que hasta ahora tienen bancos de datos distintos; al mismo tiempo, el anteproyecto plantea la inclusión de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic), que es una agencia del Gobierno, en la tenencia de esta información clasificada.



“La propuesta tiene que ver con la utilización de datos del Registro Civil tanto por el Segip (y viceversa), porque las dos instituciones manejan en realidad la información para la emisión de documentos que corresponden a una persona y tienen que cruzar datos de todos modos; era necesaria esta complementación porque ahora se podrá verificar los datos de las personas en línea”, explicó el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Idelfonso Mamani.



El anteproyecto manda modificar el artículo 79 de la Ley del OEP y señala que el Sereci otorgará al Segip acceso de consulta en línea mediante mecanismos de interoperabilidad a todos los datos de certificados de nacimiento, estado civil y certificado de defunción de las personas naturales registradas en su base de datos, además del registro biométrico, señala la versión final a la que accedió EL DEBER.



Sobre Agetic



El parágrafo V de este anteproyecto es lo que llama la atención de los legisladores opositores que participaron de la revisión del documento. Esta parte de la norma establece la participación de la Agetic (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación), que es una instancia del Ministerio de la Presidencia, creada por el decreto 2514, en septiembre de 2015.



“Agetic, en el marco del gobierno electrónico, a través de la plataforma de interoperabilidad que administra, brindará a las entidades públicas, en el marco de sus atribuciones para fines únicamente de consulta, acceso a los datos de nacimiento, estado civil, filiación, datos del registro biométrico y de defunción de las personas naturales”, señala el parágrafo V de este anteproyecto.



Mireya Montaño, presidenta de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que ya trató y aprobó este documento, justificó la participación de esta agencia y dijo que su trabajo se enmarca en el gobierno electrónico que se desarrolla en el país y dijo que sus responsables llegaron hasta la comisión el jueves y explicaron a los legisladores el alcance de este parágrafo.



El diputado Wilson Santamaría dijo que el espíritu de la norma es positivo, pero que este punto, el de traspasar información a la Agetic, es lo que fue observado porque creen que, al no ser una instancia de seguridad del Estado, no puede tener acceso a información personalísima.



Recordó que él observó este artículo porque considera que no existe ninguna seguridad sobre la reserva de esta información.



La diputada Jhovana Jordán (PDC) también hizo la misma observación, según Santamaría, y dijo que ella salió insatisfecha de la explicación de los técnicos de Agetic y que planteará su disidencia en el tratamiento de la ley.



Pero Montaño dijo, sin embargo, que Santamaría participó como comité en la revisión y que aprobó con el MAS el informe de conformidad de esta propuesta.



Santamaría dijo que él no se percató de esa falencia de la ley cuando fue tratada en comité y que el jueves en la comisión lanzó sus observaciones, que no fueron apoyadas por la mayoría oficialista de esta instancia.



Montaño dijo que el anteproyecto ya está en manos de la presidencia de Diputados y sus colegas consideran que hasta el martes será tratado en el pleno.



Aunque el oficialismo les recordó a los opositores que incluso los partidos políticos tienen acceso al padrón electoral en tiempos de comicios, estos retrucaron en sentido de que ahora solo les facilitan, desde hace ocho años, el nombre y el número de cédula de identidad y no los datos completos como los tendrá a su disposición Agetic.



Compatible



El vocal Mamani justificó la inclusión de la Agetic a esta propuesta porque dijo que la digitalización y el gobierno electrónico son responsabilidad de esta agencia y, por tanto, debe tener ese tipo de información y que la misma ley le coloca restricciones sobre sus funciones.



En enero de este año, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó que ellos prepararon este proyecto de ley y que este cruce de información entre el Segip y el Sereci permitirá identificar más rápido a los delincuentes y la falsificación de documentos.



Los datos serán cruzados para elaborar el afis criminal



Los datos que contiene las bases de datos del Segip y del Sereci también serán utilizados para la confirmación de otra base de datos, el AFIS (Automatic Fingerprint Identification System, por sus siglas en inglés ) criminal, según la explicación del ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una entrevista de enero.



En ese entonces, Romero dijo que ya se había enviado el enlace de la base de datos de Segip a Sereci, adelantando la tarea de cruce de información sobre las personas con antecedentes delincuenciales, principalmente.



Dijo que la primera fase del proyecto contempló el registro de las personas que están detenidas en los penales, primeramente, porque son las personas que tendrán sus datos en el banco de AFIS criminal.



Según la explicación oficial, hay dos tipos de AFIS, el civil y el criminal; en el primer caso serán solo datos generales de las personas, mientras que en el segundo existe toda una variedad de identificación de un delincuente, desde el peso y la talla hasta huellas personalísimas como el iris de los ojos.



Los datos señalan que el centro del AFIS se está edificando en el centro de La Paz desde hace dos años y el ministro Romero dijo que esta base de datos también debe integrarse al ‘gobierno electrónico’, que en realidad es Agetic.



Opinión / José Antonio Coca



El ciudadano debe definir su información



A escala mundial, se habla del acceso a la información no solo como un derecho que está en las constituciones de los estados, sino se habla del acceso a la información como derecho de carácter universal, el derecho de que, por ejemplo, la información de las entidades estatales, principalmente ellas, esté al alcance de todos.



Pero siempre este acceso tiene sus respectivas restricciones y están basadas en temas de seguridad y defensa nacional, y no puede estar al alcance de todo el público; además, el tema de la privacidad de las personas y todo lo que impliquen los datos privados de los individuos, como salud o estados financieros, se caracteriza por estar dentro del marco de la reserva de información.



Ahora, se debe tomar en cuenta que los estados manejan bastantes fuentes de información, de datos de los ciudadanos o puede acceder a ellas; es el caso del número de la cédula de identidad, domicilio, movimientos de cuentas, pago de impuestos, familia, es decir, hay un conglomerado de información que está a disposición del Estado y de los que el ciudadano es propietario; regular esa información es el desafío.



Ahora bien, el anteproyecto de ley que está en la Asamblea y que pretende el intercambio irrestricto de información debe de tener dos características: la primera, qué tipo de información se va a dar y para qué fines se va a usar. Dos, también tendría que haber una cláusula residual en la que el ciudadano pueda mantener en reserva cierto tipo de datos personales y se debe respetar esa decisión.



Pero debe haber una norma que le diga al Estado hasta dónde usted puede llegar con esa información de datos personales, porque el ciudadano debe definir qué es público.