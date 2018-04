Bakovic denunció que OAS financió campaña de Morales



09/04/2018 - 07:45:21

El País.- El extinto ex presidente del ex Servicio Nacional de Caminos (SNC) José María Bakovic, denunció en base a publicaciones e información que recibió de Brasil que el grupo OAS un conglomerado empresarial había financiado las campañas del ahora encarcelado ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y una parte de esos recursos llegaron para la campaña del presidente Evo Morales.



OAS

“Por otro lado se decía y a eso, por eso se deben los procesos que se le iniciaron a don José María Bakovic que esta empresa (OAS) había financiado la campaña del presidente Lula, la campaña electoral y que de esos mismos recursos habían llegado también financiamiento para la campaña electoral del presidente Evo Morales o parte de esos recursos había llegado”, declaró la abogada de Bakovic, Audalia Zurita al programa Hagamos Democracia de Erbol.



Aclaró que estas aseveraciones las habría realizado su fallecido cliente en base a información de la revista Veja de Brasil que aseguraba que la constructora OAS habría financiado campañas electorales.



El 2013, José María Bakovic, falleció en el Hospital Belga de Cochabamba, donde se encontraba internado en terapia intensiva. Este ciudadano habría llegado a tener 72 procesos judiciales en su contra y fue condenado a tres años por daño económico al Estado en la construcción de la carretera Tarija-Potosí.



Además Zurita explicó que en las entrevistas que dio a la prensa Bakovic, tuvieron como base información periodística y personajes políticos que vivían en Brasil, además de organismos internacionales que de alguna forma habían tenido conocimiento de estos aspectos.



“Entonces el compromiso con esta empresa OAS aparentemente conforme le dijeron a don José María Bakovic, era compensarle con la adjudicación de otras carreteras y a eso se debía la insistencia de la construcción de la carretera por el Tipnis, que era la que si podría representar para la empresa OAS una utilidad razonable”, como una compensación por los otros contratos donde tuvo ganancias bajas

Finalmente dijo que Bakovic, aseveró que detrás de estos manejos de OAS estaban la empresa Odebrecht.