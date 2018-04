Gobierno pide evaluación integral de caso terrorismo



09/04/2018 - 07:44:03

Los Tiempos.- El ministro de Minería, César Navarro, pidió ayer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lleve adelante una “investigación integral” del caso terrorismo y la intervención de la Policía en el hotel Las Américas perpetrada el 16 de abril de 2009.



Navarro hizo esta exhortación en los medios estatales a propósito de la denuncia recibida por esta instancia internacional contra el Estado boliviano, representada por el presidente Evo Morales. Esa denuncia señala la violación de al menos nueve derechos de la Convención Americana de los Derechos Humanos, incluyendo la ejecución extrajudicial de tres presuntos terroristas: el líder Eduardo Rózsa, el húngaro-rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer, además fueron detenidos el húngaro Elod Tóásó y el boliviano Mario Tadic.



Navarro dijo que la CIDH debe comprender y analizar el contexto que vivió el país entre 2007 y 2008, para luego justificar que ante la “fuerte generación de violencia”, el Estado tuvo que intervenir.



“La CIDH tiene que hacer una evaluación de cuál es el rol de estas personas, porque el Estado no los acusa simplemente porque son personas naturales, sino porque tienen algún tipo de vínculo o participaron en algún momento con este grupo criminal”, dijo Navarro.



Asimismo, el Ministro, que en su calidad de diputado fue parte de la Comisión Multipartidaria que investigó el caso terrorismo, dijo que el operativo, realizado por efectivos de la Policía, evitó que los mencionados dividan el país por intereses políticos, económicos y sociales.



“Hubo un grado de violencia racial, de violencia política. Ese tipo de violencia no puede ocultar la CIDH, porque a partir de estos hechos hubo afanes para una ruptura territorial, porque además presentaron simbólicamente el billete de 100 cruceños, simbólicamente presentaron el escudo de Santa Cruz. Hubo un deseo de la ruptura territorial”, indicó.



Navarro afirmó también que Rózsa Flores llegó al país en agosto de 2008, junto a un grupo de personas, que fueron reclutados en el exterior del país, con la finalidad de atacar al Gobierno, realizar acciones terroristas, asesinar gente y lograr la ruptura territorial.







INVESTIGACIONES INCONCLUSAS



El ministro Navarro dijo también que la investigación sobre el caso Rózsa aún no está concluida, porque faltan los datos de personas que huyeron del país al día siguiente del operativo policial en el citado hotel de la ciudad de Santa Cruz.