21F Se vuelve a activar con movilizaciones de las plataformas



09/04/2018 - 07:41:46

El Día.- Los jóvenes partirán hacia Lima, Perú, donde se realizará la Cumbre de Las Américas y que además se tiene previsto la presencia de altas autoridades de diferentes países.



Las plataformas protestan en contra de las autoridades bolivianas por el desconocimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero 2016, donde ganó el no a la reelección de Evo Morales, aprobando por encima de estos una sentencia constitucional donde se da la tutela a la reelección indefinida de autoridades electas en el país.



Medidas. Eduardo Gutiérrez, representante de la plataforma SOS.Bolivia, confirmó que hoy partirán desde Santa Cruz, varios jóvenes que representan a diversas plataformas ciudadanas.



La concentración central será en la ciudad de La Paz, desde donde partirán hacia Lima, Perú, en caravana. "Queremos dar a conocer a la población internacional que en Bolivia no se respetan los derechos democráticos y se violentan nuestras normas básicas", dijo Gutiérrez.



Indicó que en Lima, Perú, también estarán siendo acompañados por los residentes bolivianos, quienes ya esperan a las delegaciones bolivianas que protestarán cerca del evento internacional de la Cumbre de las Américas.



Presión. Desde la capital cruceña, los líderes cívicos del departamento, han mencionado que la lucha por el 21F no ha concluido y que más al contrario continuarán las medidas de presión para lograr que el Gobierno respete lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE) y los resultados del 21F.

Desde el MAS los militantes han minimizado la movilización hacia Perú.