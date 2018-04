Sector empresarial critica la propuesta salarial de la COB



09/04/2018 - 07:27:24

Los Tiempos.- Suman las críticas a la Central Obrera Boliviana (COB) por parte del sector empresarial boliviano, después que los trabajadores entregaran el sábado su pliego petitorio para el incremento salarial 2018 al presidente Evo Morales.



El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, manifestó ayer que cualquier aumento al salario se debe hacer bajo un amplio estudio socioeconómico en el que formen parte los principales actores de la economía nacional.



“Los incrementos salariales no deben aplicarse por inercia o porque se los han dado en los últimos 11 años. Hay que analizar los índices de productividad de cada región. No es igual la productividad del sector minero, constructor, comercial o empresarial”, sostuvo. Asimismo, Bellot criticó el pedido de la COB (incremento del 10 por ciento al salario básico y 15 por ciento al mínimo nacional).



“Deben ser coherentes, no pueden jugar con la economía del país”, indicó.



Por su parte, Marco Antonio Salinas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), sostuvo que un incremento mayor al 3 por ciento pone en peligro la economía.



“Estamos en desacuerdo con la propuesta de la COB, porque no tiene ninguna relación con los hechos económicos, pone en peligro la estabilidad económica”, dijo.



En tanto, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, calificó como un despropósito el pedido de la organización de los obreros.



“Pedir un incremento tan alejado de las posibilidades reales del país y del aparato productivo es un despropósito y una falta de coherencia que va a afectar a los trabajadores más vulnerables”, indicó.







LA COB TRABAJARÁ EN 5 COMISIONES



El sábado, la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) entregó su pliego petitorio para el incremento salarial 2018 al presidente Evo Morales en una reunión celebrada en Palacio de Gobierno.



En el encuentro se definió la conformación de cinco comisiones de trabajo para analizar la propuesta salarial del ente matriz de los trabajadores.



“Se han tocado los temas que van a ser abordados en estas comisiones que vamos a ir trabajando a partir de la próxima semana”, aseguró el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, en conferencia de prensa tras la reunión con el mandatario Morales.