Gobierno señala que es el turno del TCP de descongelar las regalías



09/04/2018 - 07:23:00

El Deber.- Para el Gobierno, a partir de la Resolución Ministerial (RM) 090/2018, el tema de los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca ya está superado y que ahora es el turno del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el que debe dar una respuesta sobre el congelamiento de las regalías.



Hugo Siles, viceministro de Autonomías, explicó que con la RM 090 se da por concluida la conciliación entre Chuquisaca y Santa Cruz y que el documento consolida y homologa por las leyes de límites de 1898 y 1912, por lo que el tema de los límites queda superado.



“Con esta resolución, que fue emitida a finales de marzo y con la revisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional y con la ley 339, que debe cerrar los 30 vértices, ha concluido el proceso de delimitación departamental entre los dos departamentos", explicó Siles.



La autoridad recordó que la Gobernación de Chuquisaca solicitó en agosto de 2016 realizar un proceso de delimitación y conciliación interdepartamental entre Santa Cruz y ese departamento, y pidió que se establezca la claridad de 120 vértices.



Sin embrago, Siles dijo que en ese proceso solo se admitió aclarar 30 vértices, porque 90 se definieron con las leyes vigentes emitidas el 10 noviembre de 1898 y el 21 octubre de 1912, que definen los límites entre ambos departamentos.

Siles subrayó que, en el marco del proceso de conciliación, se determinó que el Río Grande, un límite natural, los divide en los 30 vértices y que no queda ningún conflicto.



A su vez, el director de Límites, Camilo Carvajal, dijo que en el proceso de conciliación se convocó a las regiones de Pucará de Santa Cruz y Villa Serrano de Chuquisaca, en el que las autoridades de ambas regiones reconocieron al Río Grande como un límite natural.



Al respecto, Vladimir Peña, secretario de Gobierno, de la Gobernación de Santa Cruz, sostuvo que la RM 090 da por terminado un problema que nunca debió existir y que por distintas razones, a su criterio, se buscó generar un enfrentamiento interdepartamental y con los municipios cruceños.



Peña sostuvo que con esta RM el TCP no debería tener más excusas, pues uno de los puntos que exigía el tribunal era que el tema de los límites esté claramente definido para dejar sin efecto la confiscación de las regalías de Incahuasi.



Herland Soliz, el secretario de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Gobernación cruceña, explicó que este recorte significa el 50% de las regalías que percibe el departamento, lo que compromete la continuidad y la ejecución de nuevos proyectos. Además de pagar ítems de salud, prediarios y otras competencias que son del nivel nacional y el pago de contrapartes para la construcción y mantenimiento de carreteras fundamentales, las cuales actualmente son 14 en el departamento y que benefician a las 15 provincias.



“No puede ser que el propio departamento productor no se beneficie de estas regalías”, resaltó Soliz, a tiempo de puntualizar que actualmente todos los campos gasíferos en el país se encuentran en la curva de declinación y que Incahuasi se encuentra en crecimiento y que en 10 años se convertirá en el campo de mayor producción de Bolivia, lo que significa que el 50% de gas natural se producirá en Santa Cruz.



Desde Chuquisaca

Jairo Arancibia, desde el departamento de comunicación de la Gobernación de Chuquisaca, sostuvo que le restan importancia a las declaraciones del viceministro de Autonomías, quien nuevamente dio por cerrado el conflicto limítrofe en Incahuasi.



Jairo reiteró que jamás fueron parte de una conciliación por el tema; sin embargo, adelantó que pedirán informes a las autoridades de Villa Serrano para determinar si evidentemente alguna autoridad edil firmó un documento comprometiendo los intereses de Chuquisaca.



A su vez, Carlos Salazar, secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental, consideró que la Gobernación chuquisaqueña es pasiva y que más pudo la presión política que la razón histórica y legal sobre Incahuasi.

Salazar anunció para el martes una reunión de unidad de instituciones de Chuquisaca, a la que invitaron a las autoridades de la gobernación, y para el jueves se realizará una movilización de protesta, que concluirá con un mitin en la plaza 25 de Mayo.



Juan José Bonifaz, del comité técnico de defensa del Incahuasi, integrado por ex presidentes cívicos, cree que el Gobierno se jugó por Santa Cruz y pide una investigación sobre la actuación de la Gobernación chuquisaqueña en la supuesta conciliación con Santa Cruz.



Roberto Balderas, presidente del Comité Cívico de Defensa de las Provincias (Cidepro), indicó que el fin de semana una caravana de 100 jóvenes de Muyupampa y de Monteagudo llegó hasta la cima del Incahuasi para sentar presencia y pedir diálogo a las autoridades de ambos departamentos.