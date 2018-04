Email de Odebrecht cita a Morales en plan de negocios vía Lula



09/04/2018 - 07:14:11

El Diario.- La Policía Federal de Brasil dentro de las investigaciones sobre la operación “Lava Jato” halló un e-mail fechado el 15 de enero de 2009 en el que el empresario Marcelo Bahia Odebrecht menciona al presidente Evo Morales, en supuestas conversaciones con Luiz Inácio Lula da Silva, para que intercediera ante el mandatario boliviano en negocios del grupo empresarial en el sector petroquímico.



Publicaciones de prensa, citadas por el co-procesado del caso terrorismo Hugo Achá, refugiado en EEUU, indican el contenido del correo electrónico en el que Odebrecht explica a sus socios Bernardo Afonso de Almeida, Roberto Ramos, Joao Grubisich e Luis Antonio Mameri, con copia a cuatro personas del grupo empresarial, que tuvo oportunidad de hablar con Lula en la ciudad de Santa Cruz, donde participó de un acto para lanzar el proyecto del Corredor Bioceánico junto a Evo Morales y posiblemente Hugo Chávez. “Acabo de tener la oportunidad de conversar con Lula y Chávez mientras estaban en el postre. Lula insistió con Evo la cuestión del Polo Petroq. Evo llamó al Ministro de Hidrocarburos y fue combinado una presentación por parte de Braskem”, dice parte del mensaje del 15 de enero de 2009.



PETICIÓN A NOMBRE DE EVO MORALES



En el mismo email, Odebrecht relata una petición hecha por Lula en nombre del Presidente de Bolivia. “Lula después me pidió mirar un proyecto de azúcar y alcohol de interés de Evo en el norte de Santa Cruz”, añade indica una publicación del matutino Estado de Sao Paolo del 16 de febrero de 2016. En el discurso del ex presidente de Brasil, que está archivado en los registros del Planalto, cita en sus homenajes de apertura de proyecto carretero la presencia de Marcelo Odebrecht que mantuvo una estrecha relación directa y cercana con Lula entre 2003-2010 y luego de su mandato.Achá emplazó al presidente Morales negar la realización de esa reunión descrita con detalles, horarios, lugares y circunstancias en las que se dio el encuentro, insinuando si no lo hace, llegará algún momento en que tendrá que responder por sus hechos.



Achá considera que la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa debería investigar todos estos extremos porque es parte del sistema de corrupción que fue descubierto en Brasil y permitió encarcelar a prominentes políticos y empresarios ligados al Odebrechet, OAS y Camargo Correa que operaron también en Bolivia en proyectos carreteros.El empresario brasileño Marcelo Odebrecht salió de la cárcel de Curitiba en diciembre de 2017 después de casi dos años. Antes había sido sentenciado a 19 años de presidio y por un acuerdo con la Fiscalía redujo 10 años de su pena, tras pagar una multa de 2.038 millones de dólares. Luego, varios ejecutivos y exejecutivos de Odebrecht fueron revelando datos sobre actos de corrupción que involucraron a autoridades públicas de Brasil y otros países de Latino América.