Límites: Siles se ratifica y región responde dividida



09/04/2018 - 07:10:51

Correo del Sur.- El Gobierno ratificó ayer la conclusión del proceso de conciliación de límites entre Chuquisaca y Santa Cruz, además reveló que las autoridades de ambos departamentos firmaron un acta el 5 de junio de 2017, lo que en la región fue negado rotundamente. También ayer se conoció que el gobernador cruceño Rubén Costas se reunió en febrero con el presidente Evo Morales, a quien le pidió una solución al conflicto del campo Incahuasi. En Chuquisaca las instituciones y organizaciones cívicas encaran la defensa por separado.



En declaración a medios estatales, el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, dijo ayer que con la resolución ministerial 90/2018 evacuada a finales de marzo "ha concluido el proceso de delimitación entre los dos departamentos".



Recordó que Chuquisaca solicitó en agosto de 2016 realizar un proceso de delimitación y conciliación interdepartamental con Santa Cruz y pidió que se establezca la claridad de 120 vértices.



Sin embrago, Siles explicó que en ese proceso sólo se admitió aclarar 30 vértices porque 90 se definieron con las leyes del 10 noviembre de 1898 y el 21 octubre de 1912, que definen el límite entre ambas regiones.



Explicó que en el marco del proceso de conciliación se determinó que el río Grande, un límite natural, los divide en los 30 vértices y que no queda ningún conflicto.



“Mi autoridad, los técnicos y los técnicos de la Vicepresidencia podemos hacer cualquier socialización (…), son 2.000 kilómetros que se han sido conciliados, un 10% no ha sido conciliado y eso supone ir a otra instancia”, complementó.



Por su parte, el director de Límites, Camilo Carvajal, dijo que en el proceso de conciliación se convocó a los municipios de Pucará (Santa Cruz) y Serrano (Chuquisaca), en el que sus autoridades reconocieron al río Grande como un límite natural.



“Fruto de eso nosotros hemos aperturado el acta de trabajo de campo con la participación del municipio de Pucara de Santa Cruz y Villa Serrano de Chuquisaca, eso fue el 5 de junio donde firmamos el acta de trabajo de campo (…), en esta acta de apertura de campo reconocen ellos que el límite del río Grande es un límite natural que no tiene conflictos y siempre ha sido el límite que los ha dividido, es algo importante”, respaldó.



Esto fue negado por el propio alcalde de Villa Serrano, Mario Ramírez, en enero. "Hemos sido partícipes (de una audiencia), a través de nuestros concejales y algunas autoridades orgánicas, pero sólo para hacer una inspección, no firmar ningún acuerdo de límites", afirmó en ese entonces.



DEFENSA POR SEPARADO



Por otro lado, la Gobernación de Chuquisaca rechazó la invitación de la Central Obrera Departamental (COD) a la "reunión de la unidad" que convocó para este martes, aduciendo que esta institución ya convocó a un encuentro "más amplio y neutral" para el próximo lunes 16, aunque por la emergencia podría adelantarse.



“Hemos generado una convocatoria para el lunes 16 dada la notificación de la resolución 90/2018, pero ésta se podría adelantar y eso lo hará conocer mañana (por hoy) el Gobernador que ya se hizo las consultas necesarias con diferentes instituciones como la Federación de Empresarios Privados y la Universidad”, dijo el jefe de Gabinete de la Gobernación, Leoncio Laime.



Hay 5 procesos de delimitación entre regiones



El director nacional de Límites, Camilo Carvajal, informó que al momento existen cinco procesos de delimitación interdepartamental, que se intentará resolver por la vía de la conciliación.



“La Ley 339, desde su promulgación en 2013, nos ha generado cinco leyes de delimitación bajo la vía de la conciliación, sin embargo, ahora tenemos cinco procesos más que estamos llevando adelante”, dijo.