María Felix y su particular opinión sobre los hombres en 8 frases

08/04/2018 - 18:16:54

Aún después de su muerte, ella sigue cautivando al mundo entero. Su excéntrico e irreverente estilo de vida así como sus agudos comentarios han influenciado a varias generaciones de mujeres, sobre todo por la particular forma en la que se expresaba del sexo masculino.



La gran diva mexicana, María Félix, estaría celebrando este día su cumpleaños. Y en el marco de su natalicio Google tomó a bien dedicarle un “doodle” en donde se le ve con su clásico gesto de la ceja levantada.



A continuación te presentamos 8 frases de María Félix en donde deja muy claro lo que son los hombres para ella.







1.“Desde el principio de los tiempos, los hombres se han llevado lo mejor del pastel. Yo tengo corazón de hombre y por eso me ha ido tan bien”



2. “Yo seré para ti una mujer más en tu vida, pero tú un hombre menos en la mía”



3.“Hay algunos (hombres) que no me convenían, unos por feos, otros porque estaban muy pobres y a mí no me gusta andar pidiendo medias”







4.“Si todos los hombres fueran tan feos como usted, claro que sería lesbiana”, respondió a un reportero en Argentina que cuestionó sus preferencias sexuales.



5.“¿Yo pelearme por un señor? ¡No! Ellos sí por mí; pero yo por ellos no […] Yo nunca he llorado por un hombre porque en el momento en que no me quiere él, ya no lo quiero yo”









6.“Para que un hombre pueda saber cómo es la mujer de su casa necesita probar otras. También la mujer. La cosa debe ser pareja”



7.“De ti me quedó un mal recuerdo y una magnífica residencia”.



8.“A un hombre hay que llorarle tres días… Y al cuarto, te pones tacones y ropa nueva”