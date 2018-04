Piden investigar presuntos aportes de Odebrecht a congresistas peruanos



08/04/2018 - 18:03:45

El Comercio.- Aunque brevemente y sin dar mayor detalle, el legislador no agrupado Kenji Fujimori realizó durante su conversación con el parlamentario Moisés Mamani (Fuerza Popular) una aseveración respecto a tres colegas de bancada de este: el presidente del Parlamento Luis Galarreta, Úrsula Letona y Lourdes Alcorta.



“Kenji Fujimori: Letona, Alcorta y Galarreta (se escucha interrumpido) recibieron plata de Odebrecht […]”, señala la transcripción de todo el diálogo sostenido el pasado15 de marzo entre Fujimori, Mamani, Guillermo Bocángel y el asesor Alexei Toledo. El diario “Correo” difundió la conversación completa.



Como se sabe, Fuerza Popular difundió a fines de marzo videos y audios grabados por Mamani, en los que se da cuenta de una presunta negociación de votos para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.



Al respecto, la parlamentaria Maritza García, del bloque de Kenji Fujimori, consideró pertinente y necesario que el Ministerio Público realiza las investigaciones y acciones del caso para conocer los videos en su integridad, determinar cómo nació la conversación y cómo se llegó al tema de Odebrecht y los presuntos aportes a legisladores de Fuerza Popular.



“Lo que Kenji ha narrado es parte de una investigación que tiene que iniciar el Ministerio Público, porque si están creyendo en un sentido lo que él divulga, también hay que tomar en serio el otro sentido de lo que menciona”, manifestó García a RPP.

En otro momento, consideró que cada parte debe defenderse como corresponde, pero con pruebas en mano. “Porque las palabras se las lleva el viento. Lo que queremos son los medios de prueba. No sé si Kenji Fujimori las tendrá”, añadió.



Quien también se pronunció al respecto es el congresista no agrupado Robeto Vieira. “Señores de la fiscalía, por el bien del país, denuncia sobre supuesto aporte a campañas de congresistas Luis Galarreta, Úrsula Letona y Lourdes Alcorta debe ser corroborada o negada por [Jorge] Barata y Odebrecht. El pueblo quiere la verdad”, expresó vía Twitter.



Cabe recordar que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, señaló a fiscales peruanos durante su declaración a fines de febrero en Sao Paulo (Brasil) que la constructora brasileña efectuó aportes a postulantes al Congreso de la República en el proceso electoral del 2011.

En un extracto difundido por “IDL-Reporteros”, el empresario respondió ante la consulta realizada: "A todos los partidos, a todos". “Entendíamos que el Poder Legislativo también tiene un papel muy fuerte en el proceso de un país, así como el Ejecutivo. Pese a que el Legislativo en el Perú tiene un papel mucho más fiscalizador que promotor, también pretendíamos con las donaciones de campaña tener algún acceso al Legislativo”, dijo también Barata.



Ante lo señalado por Kenji Fujimori, Alcorta, Letona y Galarreta expresaron vía Twitter su rechazo a tales dichos, tuvieron calificativos contra el legislador no agrupado y negaron haber recibido aportes de Odebrecht.



“¿De qué sirve indignarse, insultar? Pidan investigación a la fiscalía y faciliten [que] se les levante el secreto bancario, de comunicaciones”, opinó Gloria Montenegro, parlamentaria de APP.



En tanto, el vocero de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, expresó en Twitter: "Desde el Movimiento Nuevo Perú solicitaremos a la fiscalía que el fiscal a cargo del Caso Lava Jato pregunte a Marcelo Odebrecht y a [Jorge] Barata quiénes han sido los congresistas financiados por la empresa Odebrecht. Urge saber qué congresistas recibieron dinero de la corrupción".