Exdiputado asegura que el caso terrorismo fue manejado al antojo del gobierno



08/04/2018 - 17:50:49

Santa Cruz.- En mi condición de exdiputado y exvicepresidente de la comisión que investigó el caso terrorismo, me veo en la obligación de hacer ciertas aclaraciones, respecto a la CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace días atrás admitió la demanda en contra del estado Boliviano”, manifestó Bernardo Montenegro.



Según el exasambleísta, “después de escuchar al vicepresidente Álvaro García Linera decir que esto es inaceptable y que no tendría ningún sentido porque la justicia Boliviana está llevando adelante una investigación seria y al haber un informe de una comisión que estaba representada por el oficialismo y oposición, el cual establece lo que pasó”, aclaró que el informe al que hizo referencia el vicepresidente y que fue publicado cuatro veces en los últimos años en dieferentes medios masivos escritos, es un informe “únicamente” de los parlamentarios del MAS. Por consecuente es falso e ilegal el decir que es un informe de toda la comisión.



Además destacó, que los parlamentarios de oposición habrían elaborado otro informe que hace una evaluación imparcial con los documentación e información recabada tanto en Bolivia como en Europa. Al mismo tiempo que dicho informe establecía que así como se debería investigar los supuestos hechos de terrorismo y el operativo ocurrido en el hotel “Las Américas ,” además de la muerte de las tres personas.



“Evidentemente ni el MAS ni las autoridades judiciales fiscales y jueces tomaron en cuenta dicho documento, por tanto le pido respetuosamente al vicepresidente, que deje de usar mi nombre en un informe que nunca firmé y menos avalé”, resaltó Montenegro.



Asimismo criticó la postura del ministro de justicia Héctor Arce Zaconeta, quien sostuvo que la CIDH estaría confundiendo los procedimientos, debido a que aún existe un proceso de investigación que esta en curso por parte de la misma justicia Boliviana y que primero hay que agotar las instancias internas.



“Es inadmisible que todo un Ministro de Justicia diga semejante aberración; puesto que si bien las instancias internacionales exigen que se agote la vía interna, en este caso específico son dos causas totalmente distintas; una de ellas es la investigación y proceso en curso en Bolivia sobre “terrorismo y separatismo”, y otro muy diferente es el de la CIDH que es una denuncia de delitos de lesa humanidad. Es decir que en este caso específico el delito de “ejecución sumatoria”, que pese a las recomendaciones de nuestro informe en el pais se obvió investigar este tema, por tanto y ante la falta de acción judicial y el tiempo transcurrido, la CIDH está perfectamente habilitada a admitir dicha demanda” enfatizó Montenegro.



Finalmente lamentó que el supuesto caso terrorismo haya servido solamente para perseguir y amedrentar a gente de una región que no le era ni le es políticamente favorable al MAS, pero más lamentable es que haya gente y especialmente autoridades regionales de Santa Cruz como el gobernador Rubén Costas que no fue citado en este caso.