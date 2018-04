Siles recuerda que concluyó proceso de límites entre Chuquisaca y Santa Cruz



08/04/2018 - 17:36:07

La Paz, abr (ABI).- El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, recordó el domingo que concluyó el proceso de conciliación por límites entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz con normas legales, que dio fin al conflicto por las regalías de la producción del campo gasífero Incahuasi.



Dijo que el proceso concluyó con una resolución ministerial 090/2018 de marzo último, que consolida y homologa por las leyes de límites de 1898 y 1912.



"Con esta resolución que fue evacuada a finales de marzo y con la revisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional y con la ley 339 que debe cerrar los 30 vértices ha concluido el proceso de delimitación departamental entre los dos departamentos", explicó a los medios estatales.



Recordó que la Gobernación de Chuquisaca solicitó en agosto de 2016 realizar un proceso de delimitación y conciliación interdepartamental entre Santa Cruz y ese departamento, y pidió que se establezca la claridad de 120 vértices.



Sin embrago, Siles dijo que en ese proceso solo se admitió aclarar 30 vértices porque 90 vértices se definieron con las leyes vigentes, emitidas el 10 noviembre de 1898 y el 21 octubre de 1912, que definen los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz.



Explicó que en el marco del proceso de conciliación se determinó que el rió Grande, un límite natural, los divide en los 30 vértices y que no queda ningún conflicto.



"Mi autoridad, los técnicos y los técnicos de la Vicepresidencia podemos hacer cualquier socialización (...), son 2.000 kilómetros que se han sido conciliados, un 10 por ciento no ha sido conciliado y eso supone ir a otra instancia", complementó.



Por su parte, el director de Límites, Camilo Carvajal, dijo que en el proceso de conciliación se convocó a las regiones de Pucara de Santa Cruz y Villa Serrano de Chuquisaca, en el que las autoridades de ambas regiones reconocieron al río Grande como un límite natural.



"Fruto de eso nosotros hemos aperturado el acta de trabajo de campo con la participación del municipio de Pucara de Santa Cruz y Villa Serrano de Chuquisaca, eso fue el 5 de junio donde firmamos el acta de trabajo de campo (...), esta acta de apertura de campo reconocen ellos que el límite del río Grande es un límite natural que no tiene conflictos y siempre ha sido el límite que los ha dividido, es algo importante", respaldó.