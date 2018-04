San José busca seguir arriba



08/04/2018 - 10:38:25

Correo del Sur.- Los 19 puntos que sumó el plantel de San José no son prenda de garantía para el equipo orureño, pues con la victoria de Blooming ayer, sobre Aurora, obliga al santo a superar a Sport Boys, con el que jugará hoy, desde las 17:15, en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro.



Eduardo Villegas, director técnico de San José, no tiene pensado mostrar cambios en el onceno inicial que juega con regularidad, el propósito es que los jugadores tengan continuidad. El santo viene de ganar a Royal Pari en Santa Cruz (0-2).



Para las alternativas, el entrenador podrá contar con Víctor Hugo Melgar, que cumplió con los partidos de suspensión y está listo para ser convocado. El resto del elenco es el mismo.



En Sport Boys, el DT César Vigevani podría mover algunas fichas, ya que el plantel no terminó de convencer en la pasada fecha, cuando cayeron 1-2 ante Aurora, en Warnes.



El encuentro corresponde a la undécima fecha del Torneo Apertura de la División Profesional. El Toro llega al encuentro con diez puntos en la tabla del Grupo “B” y ubicado en el sexto puesto, por lo que intentará sacar ventaja en un reducto que siempre fue complicado.