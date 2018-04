Los cambios en el congreso para elegir al nuevo Comité Ejecutivo de la FBF



08/04/2018 - 10:25:32

Los Tiempos.- La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) elegirá este martes a las nuevas autoridades del Comité Ejecutivo, en un congreso que tendrá muchos cambios en relación al realizado en 2016 cuando fue electo Rolando López como titular federativo.



La nueva normativa aprobaba el 29 de mayo del pasado año, que se adecúa a las directrices aprobadas en la FIFA y en la Conmebol, difiere en muchos aspectos con la anterior norma de la entidad federativa, sobre todo en cuanto a la elección del Comité Ejecutivo.



La primera modificación en la elección de los nuevos miembros del Comité Ejecutivo es la cantidad de votantes. En la pasada elección, los 12 miembros de la Liga y los 12 miembros de la Asociación Nacional de Fútbol (ANF) emitían su voto junto a los cuatro miembros del Ejecutivo. El titular de la FBF sólo votaba para definir al ganador.



El martes, únicamente los 28 miembros del Congreso sufragarán. La mitad son delegados de los 14 clubes de la Liga, que en adelante será nombrado como División del Fútbol Profesional; mientras que los 14 restantes son parte de la ANF, instancia que se denominará División del Fútbol Aficionado. Las denominaciones cambiarán cuando las nuevas autoridades de la entidad federativa sean posesionadas.



En este sentido, otro de los cambios se refiere a la forma de votación, la cual será de carácter secreto. Los delegados de los clubes y las asociaciones deberán acudir al llamado de uno de los miembros del Comité Electoral, para luego votar en un recinto especial cerca de la urna, tal como se establece en el artículo 18 del Código Electoral.



Luego el delegado colocará la papeleta marcada en una urna transparente que debe estar ubicada en un lugar visible para todos los votantes.



En este caso, el voto es secreto, a diferencia del proceso electoral en el anterior congreso, siendo que en el mismo el sufragio fue nominal.



Por primera vez, en una elección de autoridades de la entidad federativa se utilizarán papeletas para cumplir con el proceso de votación, los mismos ya fueron definidos. Ambas fórmulas fueron identificadas en base a los colores que presentaron junto a su postulación.



En todo el proceso electivo, se contará con la presencia de un Notario de Fe Pública, lo que permitirá darle certificación al procedimiento que se desarrolle. El funcionario elevará un acta sobre todo el procedimiento.







Los detalles



En base al artículo 19 del Código Electoral, el presidente del Comité Electoral debe explicar los detalles para el procedimiento de la votación.



En este caso, Limbert Cardozo será quien llame en base a “lista oficial de delegados habilitados de los miembros del Congreso Electivo con derecho a voto, a objeto de acercarse al recinto donde se emitirá su voto”.



A continuación, el delegado se trasladará hasta la parte delantera del recinto, “recogerá su papeleta de votación, firmará el acta respectiva e ingresará a emitir su voto en la cabina respectiva para tal efecto y luego depositará su papeleta de votación en la urna respectiva”.



En base al procedimiento que señala el Código Electoral, una vez que se concluya con la votación de todos los delegados habilitados, se procederá con el escrutinio de votos.



“Un miembro del Comité Electoral aperturará la urna y extraerá las papeletas de votación en su totalidad. Luego, se dará inicio al recuento de votos”, según el apartado 4 del artículo 19.



De manera posterior, se cumplirá con el proceso de escrutinio, el mismo debe ser de manera pública con todos los miembros del Congreso.



Una vez que se concluya con el recuento de los votos, además de la respectiva verificación, el titular del comité anunciará los resultados oficiales, tanto a los miembros del congreso como a los medios de prensa.



Finalmente, la normativa anticipa que en caso de existir alguna “controversia sobre la validez o nulidad de alguna papeleta de votación, la validez o la nulidad de un sufragio” u otros, el Comité Electoral será el que adopte las decisiones definitivas que correspondan.



Asimismo, en cuanto a la acreditación de los delegados, Sport Boys no presentó su lista y no participará en esta elección.

8-4-2018-elecciones-fbf.jpg

ELECCIONES FEDERACIÓN BOLIVIANA DE FÚTBOL

LOS TIEMPOS



APUNTE



De Cochabamba a Santa Cruz







La convocatoria oficial para las elecciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) señala un cambio en cuanto a la sede, por lo que en base a ese documento la reunión se realizará en la capital cruceña.







La misiva firmada por Carlos Ribera y Cliver Rocha, miembros del Comité Ejecutivo da cuenta que la reunión se realizará en un salón del hotel Los Tajibos.







Según el presidente interino de la entidad federativa, el cambio se debe a una solicitud expresa realizada por los veedores de la FIFA y Conmebol, quienes pidieron la modificación por un tema de conexiones aéreas.







“(Los veedores) tienen que irse al día siguiente al congreso que hay en Buenos Aires de FIFA y de Conmebol”, aseguró.







SEPA MÁS



25 de julio de 2010



Eligen a Chávez en Tarija



El congreso que eligió por segunda ocasión consecutiva a Carlos Chávez se reunió en la ciudad de Tarija.







31 de julio de 2014



Chávez, electo en Trinidad



El dirigente cruceño fue electo por tercera vez, en una reunión que se cumplió en medio de amenazas de bomba y gasificaciones.







22 de enero de 2016



López asume en Tarija



El cochabambino Rolando López fue elegido en el congreso que se realizó en la capital tarijeña. Su mandato era hasta 2018.







10 de abril de 2018



Elección se realizará en Santa Cruz



El Congreso elegirá a su presidente entre Guido Loayza y César Salinas. El periodo es 2018-2022.







SEPA MÁS



El quórum es de 19 miembros



Para la instalación del Congreso se requiere la presencia de 19 de los 28 miembros de esa instancia, lo que significa dos tercios, de acuerdo al Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).







¿Cómo eligen al Comité Ejecutivo?



Uno de los dos candidatos debe alcanzar los dos tercios de voto para ser considerado como nueva autoridad de la entidad federativa. Si ninguno alcanza a éste, se definirá entre los más votados y van a una segunda votación.







En segunda vuelta, sólo por mayoría simple



En caso de llegar a una segunda votación, sólo se requiere de mayoría simple para elegir a las nuevas autoridades federativas. En caso de un empate en esta instancia, el elegido será el candidato con más votos en la primera vuelta.







8-4-2018-encuesta-presidente-fbf-2.jpg

Comicios. Por la nueva normativa federativa, la máxima instancia del fútbol nacional estará conformada por 28 miembros. Sólo los delegados de clubes y asociaciones votarán en las elecciones

LOS TIEMPOS





Salinas cuenta con el apoyo de la mayoría



El candidato a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por el frente Integración y Renovación, César Salinas, cuenta con el respaldo de la mayoría de los delegados para el Congreso Electoral.



De acuerdo a lo que se maneja desde hace un tiempo, Salinas tiene el apoyo de 13 de los 14 delegados de la Asociación Nacional de Fútbol (ANF). Sólo La Paz no respalda la candidatura de Salinas.



Entre los representantes de la Liga, el postulante estaría contando con Nacional Potosí, Real Potosí, Universitario, The Strongest y Aurora.







geraldine_corrales_dep1_corrales.jpg

Los miembros del Comité Electoral, durante una reunión en Cochabamba.

GERALDINE CORRALES

Loayza tiene más apoyo de los clubes ligueros



Al no contar con el respaldo de una mayoría de los delegados de la Asociación Nacional de Fútbol (ANF), el candidato a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por la fórmula El Salto al Futuro, Guido Loayza, tiene el respaldo mayoritario de los clubes de la Liga.



Oriente Petrolero, Blooming, Bolívar, San José, Wilstermann, Guabirá, Destroyers y Royal Pari serían los clubes que están apoyando la candidatura del titular de la Academia paceña. A este respaldo se estaría sumando la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP).



Dichas estimaciones son las que están manejándose desde hace varios meses, empero, las mismas pueden variar.