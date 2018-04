Bolívar y The Strongest reeditan un clásico especial donde buscan el triunfo

08/04/2018 - 10:21:04

Opinión.- Un choque de alta intensidad, será el que libren hoy por la tarde, Bolívar y The Strongest, así a objeto de recaudación, en el clásico 209 de la era profesional desde la creación de la Liga.



Más allá de los puntos en disputa, tanto celestes como atigrados, buscarán salir airosos en un lance de bastante rivalidad y con condimentos especiales. Los celestes están en un monento futbolístico dulce por su triunfo en la Copa Libertadores ante Atlético Nacional, aunque a varios hinchas no les gustó la forma; además, que en su último encuentro liguero golearon y por amplia diferencia a Real Potosí, en la Vila Imperial (6-1).



El equipo de Vinicius Eutropio se ha convertido en un plantel bastante calculador que sabe en qué momento atacar y cuando defenderse. Sin Diego Bejarano, por lesión, el DT apelará al despliegue de Edemir Rodríguez por la derecha. Además, en el medio, volverá a contar con Saavedra y el uruguayo Prieto, éste último le garantiza más marcación. Por el lado atigrado, César Farías y compañía pretenden romper la racha adversa de cuatro partidos consecutivos de contraste, tanto en el torneolocal como Libertadores.



El DT llanero ha tenido la opción de trabajar algo en la víspera, tomando en cuenta su viaje a Paraguay para enfrentar a Libertad. No serán de la partida, Diego Wayar y Walter Veizaga, el primero por expulsión y el segundo por amarillas. Y, volverá al equipo titular, Raúl “Comandante” Castro. Los celestes son segundos en el grupo A con 20 unidades, mientras el Tigre es tercero en la serie B con 16 unidades.