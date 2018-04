Oriente Petrolero ante Wilstermann, imperdible y con tinte de clásico



08/04/2018 - 10:19:12

El Día.- Oriente Petrolero y Wilstermann jugarán hoy un partido de los considerados “clásicos del fútbol nacional”, y por las necesidades y objetivos que tienen cada uno, la grandeza de la historia que tienen tras de sí, el de esta tarde se lo puede considerar de esa manera.



El choque entre “refineros” y “aviadores”, se jugará desde las 19:30 en el estadio “Tahuichi” Aguilera y cerrará la 11ma fecha del campeonato Apertura de la División Profesional 2018.



No puede fallar. Por la puntuación que hoy tiene en el Grupo A, Oriente Petrolero está más que obligado a no fallar para quedarse con los tres puntos, ya que otro resultado, lo complicará en demasía.



Esta necesidad ha hecho que Néstor Clausen, al parecer alargue hasta última hora la confirmación del once titular con el fin de que sus elegidos sean los que otorguen un alto porcentaje de eficacia.



Justo eso es lo que al parecer inquieta el DT rioplatense, ya que hasta ahora ha sido el que le ha otorgado los mayores sufrimientos



Es cierto que atrás ya quedó el dolor de la derrota ante su clásico rival por lo que ahora la meta es la victoria, así sea por la mínima diferencia, pero victoria al fin.



Los rojos. Wilstermann llega en un gran momento, puntero del Grupo y con un rendimiento de lo más regular de todos los participantes.



Serginho es la baja más importante pero Álvaro cuenta con el suficiente elemento para suplirlo y jugar sin mayores complicaciones.