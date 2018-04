La Llajta se suma con ciclorrutas en aceras a 9 países de Sudamérica



08/04/2018 - 10:10:30

Opinión.- Cochabamba inauguró el pasado 3 de abril, Día del Peatón y la Bicicleta, un nuevo tramo de la ciclorruta, que se extiende por 1.5 kilómetros desde la zona norte, parque Vial, hasta la plazuela Busch, en la avenida Oquendo, con lo que se suma a los nueve países de Sudamérica que han encarado, en mayor o menor medida, la implementación de este sistema.



En Bogotá, capital de Colombia, se encuentra la más extensa ciclorruta de Sudamérica. Lleva la delantera con sus 392 kilómetros de vías destinadas en algunos tramos en forma exclusiva al tránsito de los ciclistas, pero en otros estos deben compartir el espacio con los peatones, según el sitio web sostenibilidad.semana.com.



Las ciclorrutas en Colombia, por lo menos una buena parte, han sido diseñadas para que el ciclista sufra la menor cantidad de percances. En el caso de Cochabamba, el ciclista se encuentra a su paso con postes de electricidad, puestos de venta, jardineras y vehículos que salen de los garajes.



No obstante, en Bogotá hay también dificultades, porque los vendedores y peatones invaden las ciclorrutas. Además, en algunos lugares desapareció la vía y los ciclistas no saben por dónde continuar su viaje.



En el municipio de Cochabamba, en las avenidas Ramón Rivero y Oquendo, los ciclistas comparten un mismo espacio (la acera) con los peatones. Solo una franja de color rojo separa a los que manejan bicicleta de los que caminan.



En Chihuahua, México, ocurre un fenómeno similar al de Cochabamba, ya que parte de la ciclorruta ha desparecido por falta de mantenimiento, y otra está sobre las aceras destinadas a los peatones. En una oportunidad, el arquitecto independiente Rocco Revilla afirmó que las ciclovías en esa ciudad eran “en realidad una vía peatonal disfrazada de ciclorruta”.



El problema de Chihuahua se replica en otras ciudades de Sudamérica. Por ejemplo en Lima, donde "hay ciclovías que se deben buscar debajo del asfalto porque ya están borradas o hay que traer a un arqueólogo para que las desentierre por el ambiente y polvo", señala con franqueza la coordinadora del Observatorio Ciudadano de Lima Cómo Vamos, Mariana Alegre, según el sitio web CityLab Transporte.



En Santiago de Chile no todas las ciclovías están conectadas entre sí, muchas terminan en un cruce o en un quiosco, por lo que algunos ciclistas prefieren ir por la calzada, según la fundadora de Vive La Bici, Marcela Lladó.







AVANCES Bogotá (Colombia) y Rosario (Argentina) son las dos ciudades de Sudamérica que tienen, pese a los problemas que surgieron en los últimos años, las mejores condiciones para los ciclistas, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que tomó en cuenta a 56 ciudades de la región.



Para evitar asaltos y robos en las ciclorrutas de Colombia, las autoridades de esa ciudad implementaron un sistema de iluminación y el desplazamiento de 1.000 voluntarios, 350 policías y 250 "Guardianes de la Ciclovía".



En términos de infraestructura, según BBCMundo, Río de Janeiro tiene 307 kilómetros de ciclovías; Sao Paulo, 270; y Buenos Aires, 140 kilómetros.



Según el estudio del BID, Cochabamba tiene 24 kilómetros de ciclorrutas.



La Ciudad de México cuenta, según el estudio del BID, con el mayor número de bicicletas públicas disponibles (4.000). Buenos Aires es la ciudad de Sudamérica mejor calificada en el ranking mundial, en el acápite de ciudades más amigables para andar en bicicleta, se encuentra en el puesto 14.



La capital de Argentina está entre las 20 ciudades más amigables para ir en bicicleta porque tiene un sistema moderno de alquiler, implementó 140 kilómetros de ciclovías y la gente acepta el uso de la bicicleta, señala BBCMundo.



Buenos Aires es, según el estudio del BID, una ciudad ejemplar en lo que se refiere a las ciclorrutas, debido a que su infraestructura está bien conectada y conforma "una red súper eficiente y que brinda mucha seguridad".



El estudio del BID destaca que el uso de la bicicleta como medio de transporte puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y convertirse en una solución a muchos de los problemas de movilidad y de salud contemporáneo.



En Cochabamba, el alcalde José María Leyes exteriorizó su intención de convertir a esta ciudad en un referente nacional en lo que se refiere a las ciclorrutas, cuando inauguró la segunda fase en el Día del Peatón y la Bicicleta. Ese día recordó que su proyecto se orienta a unir la zona noreste de la ciudad con la parte central y oeste.



Leyes afirmó que Cochabamba puede ser “la Amsterdam de Bolivia”, en referencia a la ciudad holandesa que es calificada como la que tiene el mejor sistema de ciclorrutas en el mundo.