Barrio Chino, centro del comercio delictivo



08/04/2018 - 10:08:32

El Diario.- En el centro de comercio ilegal denominado Barrio Chino, los antisociales tienen su propio espacio para vender, comprar, intercambiar abiertamente objetos de dudosa procedencia y opera sin ningún control de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.



La razón por la que sobrevive el Barrio Chino tiene que ver con las cuantiosas ganancias que genera el comercio ilícito de objetos robados, especialmente celulares y artefactos electrónicos y memorias de vehículos, actualmente con importante demanda, explicó el jefe de la División Propiedades, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, coronel Juan José Millán.



Entretanto, la directora de Mercados de la Alcaldía de La Paz, Paola Valdenassi, señaló que los puestos de venta instalados en la cuadra que ocupa el Barrio Chino, ubicado en la intersección de las calles Pedro de la Gazca y Eloy Salmón, macrodistrito Max Paredes, pagan el impuesto municipal para ocupar esa calles con fines de comercio popular. Por tanto, que no pueden exigirles su retiro.



“El Barrio Chino se mantiene por la demanda de la población que concurre. Sólo el negocio de celulares robados, el de mayor actividad en ese ámbito, genera alrededor de medio millón de dólares anuales que beneficia a la dinámica criminal. Es decir, a los ladrones y a los ‘albertos’ (compradores de objetos robados) y en mínima parte a los cómplices”, declaró el jefe de la División Propiedades de la Felcc.



DEMANDA



En criterio del sudirector de la Felcc, teniente coronel Ángel Rojas, mientras persista la actitud ciudadana de preferir lo ilegal porque tiene menor costo, inclusive poniendo en riesgo su seguridad, además de ser estafado, continuará vigente este sistema de comercio ilegal.



“El Barrio Chino va a existir mientras exista demanda de la población por comprar objetos baratos y con la esperanza de no ser estafados, pero no toman en cuenta que detrás este negocio se cometen varios delitos incluso asesinatos. Por eso, estamos trabajando para concientizar a la población para que deje de comprar en esos lugares y evite verse involucrado en delitos de gravedad”, señaló Rojas.



“Si la Policía interviene y cierra todos los locales, al día siguiente vuelven a abrirse porque este mercado mueve miles de dólares y la ganancia es inmediata, es un dinero que nunca duerme por la posibilidad de recirculación de los objetos robados”, precisó Millán a tiempo de señalar la necesidad de agravar sanciones para delitos actualmente tipificados como de “bagatela”.



“Agravar las penas para los ‘albertos’, los que se encargan de comprar artículos robados para revenderlos son los protagonistas principales que promueven este mercado. En el caso de celulares un 90% de los delincuentes que se dedican a este ilícito ya tienen su cliente que está esperando el aparato. El ‘alberto’ hace pedido especial de celulares con determinadas características útiles para determinado ilícito”, estos alcances tienen que ver con la insignificancia de las sanciones penales.



CAMBIOS AL CÓDIGO PENAL



“Consideramos importante agravar las penas referidas a la receptación de objetos robados. Las personas que promueven este mercado no son pasibles de sanción con privación de libertad por un tema procedimental. La receptación de artículos robados no excede este plazo. Es necesario reconsiderar estos aspectos”, apuntó Millán.



En este contexto, para la autoridad policial, eliminar los denominados Barrio Chino y ejercer control sobre estos puntos deben partir de políticas de estatales, decisiones, inclusive presupuestarias vinculadas a la seguridad ciudadana.