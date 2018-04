Gendarmería entra en vigilia permanente



08/04/2018 - 10:05:47

El Día.- Estamos en una vigilia permanente y en emergencia por lo que pasó el viernes", dijo Estefanía Calle, que hace tres años trabaja de la guardia municipal y que desde ayer han tomado esta medida para exigir sus beneficios, en primer lugar los 1.200 ítems prometido por la Alcaldía y que se respete su día libre, si hasta el lunes no tienen alguna respuesta del alcalde, Percy Fernández u otra autoridad, entonces aseguran que entrarán a huelga de hambre.



Relato de hechos. Indicó que el viernes por la mañana les hicieron llegar alrededor de 30 terminaciones de contratos que tenían la firma del alcalde Percy Fernández, de la cual también dudan que sea original. "Todo comenzó cuando les quisieron entregar sus despidos a los colegas Alen Blanco y José Fernando Supepi, ellos no quisieron recibirlo y más bien exigieron que se cumpla con sus beneficios. Fue ahí que hubo una instructiva superior para que los otros guardias se amotinen y empiecen a expulsarnos a golpes de las instalaciones. No les importó ni las embarazadas, esto debido a que ayer (viernes) golpearon con un casco a una embarazada y ahora está internada", contó.



Señalan que el 23 de octubre del 2017, el alcalde fue a sus instalaciones y les prometió la entrega de 1200 ítems y desde este año son casi 1.000 guardias municipales que exigen que se cumpla esa instructiva y sus días libres.



Los despidos. Los guardias en vigilia explicaron que los despidos después de exigir sus beneficios no es novedad, porque desde que empezaron a exigirlo en febrero de este año, cada vez llegan los memorándum de despidos o terminación de contratos, los cuales argumentan que han infringido en ciertos artículos del dicho contrato, siendo que "nunca no los dan para leerlos, ni una copia, solo nos dicen la cantidad de lo vamos a ganar y horarios, y el momento de firmarlo nos apuran porque somos muchos, 997 guardias que tenemos que firmar", sostuvo uno de ellos.



Cada terminación de contrato está firmada por el ingeniero Percy Fernández y en repetidas versiones ellos indican "no creo que el ingeniero se esté prestando para esto" ya que cada movilización la han hecho en sus días libre.



Respuestas a las medidas tomadas. José Antonio Ayala, secretario de seguridad ciudadana de la Alcaldía, explicó hace un par de días que las demandas de los guardias no han sido ejecutadas por limitaciones presupuestarias, hasta el cierre de esta edición no se logró comunicar sobre la última medida tomada los gendarmes.



Piden al alcalde terminar con la protesta



Rita Vaca, una guardia municipal de 32 años de edad, que lleva siete meses de gestación, está internada debido a que el viernes fue golpeada durante la protesta que hubo en la puerta de la gendarmería municipal.



Su esposo, muy preocupado por el estado de salud de ella y la criatura en el vientre, ayer pidió al burgomaestre cruceño dar fin a la protesta que han iniciado varios gendarmes reclamando ítems y estabilidad laboral.