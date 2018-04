Quispe: Evo seguirá los pasos de Lula



08/04/2018 - 10:00:35

Correo del Sur.- El diputado Rafael Quispe (Unidad Demócrata) aseveró ayer que semanas antes de que el presidente Evo Morales culmine su gestión presentará dos procesos penales para que él corra la misma suerte del ex mandatario de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.



“Evo Morales va a terminar en la cárcel y es mejor que respete la decisión del pueblo, porque va a terminar en la cárcel. Yo estoy preparando dos denuncias contra el Presidente, una por el desfalco millonario del Fondo indígena y la otra por la intervención de Chaparina. (...) Semanas (antes de que acabe su gestión) un proceso le voy a meter al Presidente”, aseguró.



Asimismo, detalló que los ex jefes de Estado del denominado bloque del “socialismo del siglo XXI” se dicen perseguidos políticos cuando sus gestiones estuvieron manchadas por distintos hechos de corrupción. En este sentido, dijo esperar que cuando Morales sea procesado no use la misma excusa.



“Que (Evo Morales) no diga ‘persecución política’ porque yo tengo otros juicios y no estoy diciendo ‘persecución política’, que me prueben, que me metan preso. Y no decir que la justicia (es) vendida, esos son los cobardes que dicen que la justicia es vendida”, agregó.



El pasado jueves, un juez federal brasileño decretó 12 años de prisión para Lula da Silva por corrupción en una causa relacionada con la trama destapada en Petrobras. El ex mandatario se entregó ayer a la Policía de su país.