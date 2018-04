COB insiste en aumento del 10% al básico y 15% al mínimo nacional



08/04/2018 - 09:45:59

Los Tiempos.- La Central Obrera Boliviana (COB) entregó su pliego petitorio para el incremento salarial 2018 al presidente Evo Morales, durante una reunión celebrada ayer en Palacio de Gobierno, al tiempo que el Ejecutivo descartó cualquier diálogo tripartito sobre el tema salarial.



El documento presentado a Morales consta de 12 páginas y en ellas se justifica la petición del aumento del 10 por ciento al haber básico y 15 por ciento al salario mínimo nacional determinada por la COB.



En el encuentro se definió la conformación de cinco comisiones de trabajo para analizar la propuesta salarial del ente matriz de los trabajadores.



“Se han tocado los temas que van a ser abordados en estas comisiones que vamos a ir trabajando a partir de la próxima semana”, aseguró el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, en conferencia de prensa.



Explicó que las comisiones estarán enfocadas a las ámbitos: económico, social, normas legales, productivo y una especial destinada a los gremiales. En todas se tendrá la presencia de los ministros del área.



Huarachi señaló que con esta nueva metodología “los trabajadores no van a estar sujetos a la agenda de los ministros como se ha hecho en la gestión pasada”.







Descartan tripartito



El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, manifestó ayer que el incremento salarial sólo será negociado con la COB.



Detalló que se reunirá con los empresarios antes de iniciar las mesas de debate con los trabajadores, con la finalidad de conocer su propuesta sobre el aumento salarial.



“No creemos nosotros en una reunión donde estén los dos sectores, empresarios y trabajadores. Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta los criterios de los empresarios, pero la negociación va a ser directamente con los trabajadores”, manifestó el ministro de Economía y Finanzas.



Reiteró que el incremento salarial será mayor a la inflación y pensando en las posibilidades del sector empresarial, debido a que existen empresas medianas y pequeñas que no podrían cancelar lo exigido por el ente trabajador.







12_p_2_apg.jpg

Empresarios de Bolivia en una reunión.

APG



EMPRESARIOS



Rechazan pedido de la COB



El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, calificó como un despropósito el pedido de la COB de que se incremente 15 por ciento al salario mínimo y 10 por ciento al haber básico.







“Nos causa preocupación porque pedir un incremento tan alejado de las posibilidades reales del país y del aparato productivo, es un despropósito y una falta de coherencia que va a afectar a los trabajadores más vulnerables y los que intentan ingresar al mercado laboral”, sostuvo.







Señaló que estos pedidos “exagerados e inconsecuentes” son planteados para beneficiar solamente a un sector minoritario de trabajadores, que no representan más del 20 por ciento, que tienen “el privilegio” de acceder a una fuente laboral en el ámbito de la formalidad.







“No sólo que no tiene ningún sustento técnico y es poco racional, sino que no guarda relación alguna con la inflación del año”, manifestó el empresario.