Juristas no cobraron, más bien ayudaron a pagar el proceso

08/04/2018 - 09:42:11

Opinión.- El expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín fueron declarados el pasado martes culpables de la muerte de ocho personas en Octubre Negro (2003), luego de más de una década en la que juristas estadounidenses y bolivianos que defendieron a las familias de las víctimas mortales trabajaran sin cobrar y, más bien, colaboraran económicamente para que el proceso prospere.



Rogelio Mayta, el abogado boliviano de los parientes de los fallecidos en la Guerra del Gas, un hecho que se suscitó cuando la población boliviana rechazó la exportación de gas a Estados Unidos a través de puertos chilenos, conversó con OPINIÓN y develó, entre otras cosas, que durante el proceso que se siguió a las dos exautoridades bolivianas declaradas culpables, los abogados estadounidenses, no cobraron honorarios, entre ellos Thomas Becker.



Los juristas nacionales tampoco recibieron remuneración y encararon gastos por cuenta propia, como su traslado a Estados Unidos (EEUU), donde se desarrolló el proceso civil a Goni y Sánchez Berzaín.



Además de esa inversión, Mayta también tuvo que pagar honorarios a un traductor, debido a que no habla inglés. Añadió que su falta de dominio de ese idioma no fue una limitante.







P. ¿Cuáles son los principales obstáculos que atravesaron a lo largo del proceso que se desarrolló en EEUU?



R. Han sido muchísimos en estos casi 12 años. Uno de ellos es que, cuando iniciamos la acción civil como el camino objetivamente más cierto para encontrar justicia, algunos no comprendían bien esto. Incluso, algunos decían que íbamos a perjudicar el juicio de responsabilidades que nosotros mismos impulsábamos en Bolivia y lo seguimos motivando.



Hacer que se comprenda la decisión que habíamos tomado, nos ha llevado casi estos 12 años.



Los años posteriores también hemos tenidos muchos momentos agrios. Uno de ellos fue en agosto de 2011, cuando la primera demanda que planteamos fue observada e impidieron su prosecución porque cambió la línea jurisprudencial de ese tipo de procesos en la Corte Suprema de EEUU. Ese fue un golpe muy duro porque suponía el final del proceso, pero pudimos reorganizar la demanda durante 2012 y en 2013 se presentó una nueva demanda con varios ajustes y complementaciones.



Otro momento complicado, ya en el juicio oral, fueron algunas decisiones que el juez tomó en la última semana de presentación de pruebas.



Admitió pruebas que, desde nuestra perspectiva, eran inadmisibles, como unos cables que supuestamente fueron emitidos en octubre de 2003 por la Embajada de EEUU en Bolivia al Departamento de Estado de ese país.



Eran cables que contenían información falsa y sin fuente. Referían que el 12 de octubre de 2003 supuestamente vieron a civiles armados disparando en el sector de la avenida Juan Pablo Segundo (La Paz). Eso nunca fue constatado por la investigación policial.



Esa semana el juez tomó muchas decisiones como esa. La balanza se estaba inclinando en favor de los demandados, a través de decisiones que eran muy cuestionables.







P. ¿Cómo se contactaron con los abogados de Harvard? ¿Cómo diseñaron el proceso junto a ellos?



R. Todo empezó cuando se autorizó el juicio de responsabilidades, en octubre de 2004. Entonces empezamos a explorar la posibilidad de la extradición y caímos en cuenta, fruto de ese análisis, que era jurídicamente viable, pero políticamente imposible porque Estados Unidos no extradita a personeros de otros gobiernos que hubiesen sidos funcionales a sus intereses.



Para nosotros la extradición empezó a ser algo poco menos que imposible y si queríamos justicia, teníamos que ver otros caminos. Una alternativa era llevar el juicio en Estados Unidos.



En ese empeño fue importante conocer a personas como el periodista mexicano que radicaban entonces en Bolivia, Luis Gómez y su pareja que era estadounidense. Compartimos la alternativa con ellos y, a través de conversaciones, pudimos acceder a más información de abogados en Estados Unidos.



Así conocimos a Thomas Becker. Se dio la posibilidad de que hiciera una pasantía en la oficina que entonces yo tenía en La Paz, una oficina de abogado. Así fue como se construyó la vinculación con quienes fueron más adelante los abogado que representaron nuestra causa en Estados Unidos.







P. ¿Para el proceso, usted perfeccionó su inglés o ya hablaba fluidamente el idioma?



R. Una de las complicaciones fue ese, el tema del idioma. No hablo inglés, recurro a traductores, pero la gente de nuestro equipo tenía inglés fluido y eso no fue una limitación.







P. Además de usted, ¿cuántos abogados bolivianos más formaron parte del proceso?



R. Nuestro equipo ha sido relativamente pequeño. Teníamos tres abogados y fuimos involucrando a otros más en cuestiones puntuales.



Ellos son Pamela Delgadillo y Marcelo Bracamonte.







P. ¿Qué escenarios podrían darse el 4 de mayo, cuando el juez dé el fallo final?



R. El pasado martes, se dio una prerrogativa que tiene el juez, según ley de Estados Unidos, para poder revertir el veredicto del jurado. Pero, se debe apuntar que esta es una situación excepcional, porque el tema judicial (de ese país) se basa en la autoridad de los ciudadanos.



Son excepcionales los casos en los que el juez va en contra de la decisión de los jurados, porque la base del sistema judicial es la participación del jurado.







P. En todos los años del proceso, ¿el Gobierno los ayudó?



R. El Gobierno no tuvo participación en el proceso, fue iniciativa de personas que son parte de la sociedad civil que no somos parte del nivel central y no tenemos relación de ninguna naturaleza.







P. Considerando que el proceso duró muchos años, ¿los gastos fueron elevados? ¿Cuánto gastaron y cómo financiaron el proceso?



R. La contraparte boliviana ha cubierto sus gastos, nadie nos ha pagado ni 10 centavos.



En el caso de los abogados estadounidenses, ellos cubrieron los gastos de honorarios o no cobraron directamente. Además, ayudaron a pagar los gastos del proceso.



No tenemos un cálculo de esos gastos por el momento.







P. En caso de que se concrete la indemnización económica, ¿será a corto o largo plazo?



R. Sin lugar a dudas no será a corto plazo. Creemos que no es el momento para hablar de eso porque todavía hay muchos recursos que pueden asumir los demandados y pueden dilatar el veredicto.



Creemos que en su momento los demandantes y la asociación puedan asumir decisiones justas.







P. Tras el fallo del martes, ¿hay jurisprudencia para llevar el caso de otras víctimas de Octubre Negro a la Corte de Estados Unidos?



R. Pueden llevar todos los casos que la gente considere, pero, obviamente, hay problemas prácticos, logísticos y económicos. No es sencillo.