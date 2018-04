Despachantes piden delimitar Zona Franca de Cobija, Pando



08/04/2018 - 09:16:24

El Diario.- Luego de que la Cámara de Senadores sancionó el jueves la ley que amplía la vigencia de la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija, además de establecer mecanismos para promover el desarrollo productivo e industrial del departamento de Pando, la Cámara de Despachantes de Aduana de Santa Cruz pidió delimitar el alcance geográfico del recinto aduanero que se extiende 19 kilómetros a la redonda de la mancha urbana de la referida ciudad.



La norma dispuso que la Zona Franca tendrá un período adicional de 20 años a partir de la fecha de publicación de la ley en la Gaceta Judicial. Fue en el gobierno de Hernán Siles Zuazo cuando se creó la Zona Franca en Cobija a objeto de impulsar el desarrollo regional. Esta es la tercera vez que se amplía la vigencia del recinto aduanero.



CONTENIDO



Así también la ley instituyó que a la mercancía ingresada por usuarios comerciales a la Zona se aplicará el derecho de ingreso con incremento progresivo, el cual será establecido mediante un Decreto Supremo reglamentario.



Por otro lado, para la mercancía que sea ingresada por usuarios industriales se establece el derecho de ingreso de cero por ciento (0%) para materias primas, insumos, maquinaria y equipos para el desarrollo agropecuario, agroindustria y manufactura.



La senadora Eliana Mercier (MAS) destacó que la aprobación de la norma promueve el desarrollo porque se incentiva el desarrollo productivo e industrial para el departamento, que tiene alto potencial de productos amazónicos, lácteos, cárnicos, granos, frutícolas y madera.



CASTAÑA



Pese a las declaraciones que justificaron la ampliación de la Zona Franca, en los hechos el movimiento generado no ha logrado atender y promover el desarrollo regional. El presidente de la Cámara de Despachantes de Aduana de Santa Cruz, Antonio Rocha, pidió también que se establezcan controles para evitar la evasión fiscal.



Diversos negocios de expendio de alimentos, repuestos, comerciales y otros no extienden factura a los consumidores porque argumentan que se encuentran dentro del radio territorial de la Zona Franca.



Varios motorizados del Brasil ingresan a la capital transponiendo el puente internacional donde se abastecen de gasolina y de los precios menos onerosos de los servicios y luego retornan al lado brasileño.



Rocha manifestó, sin embargo, que como despachantes apoyan la determinación del Senado Nacional porque al ser Cobija una región económicamente deprimida requiere del impulso de la industria y el comercio.



En la Zona Franca de Cobija no existen proyectos de industrialización. El Gobierno, mediante la Aduana Nacional, clausuró zonas francas comerciales y mantuvo las industriales en el entendido de que en su ámbito podían encaminarse procesos de transformación productiva.



Muchos castañeros del norte amazónico del país no utilizan para sus embarques la Zona Franca de Cobija y optan por exportar por Arica y cuyos registros se anotan como si fueran exportaciones de La Paz, siendo Pando el origen del flujo comercial.



ZONAS COMERCIALES



En 2016, el Gobierno determinó cerrar definitivamente algunas zonas francas en el territorio nacional. Una resolución biministerial de las carteras de Desarrollo Productivo y Economía Plural, aprobada el 21 de diciembre de 2016, instruyó a la Aduana Nacional proceder al cierre de las operaciones de estas zonas en un plazo máximo de 90 días.



Así lo establece la resolución biministerial 007/2016 firmada por el entonces viceministro de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala a.i., Álvaro Pardo.



Hasta el año pasado fueron cerradas las zonas francas de Winner y también Zoframax en la frontera con Brasil. Rocha pidió un trato más equitativo porque el sector privado ha realizado grandes inversiones, incluso en Patacamaya que también fue cerrada en cumplimiento de la referida norma.



ADMISIÓN TEMPORAL



Otro de los artículos de la disposición aprobada en diciembre de 2016 se refería a las mercancías sometidas al Régimen de Admisión Temporal para la reexportación de mercancías en el mismo Estado u otro régimen suspensivo en una zona franca cuya concesión fue revocada.



Los bienes resultantes de dicho régimen deberían ser reexportados a territorio extranjero o a otra Zona Franca en la que el proveedor se constituya en usuario de la misma, antes del cierre definitivo de la zona franca.



La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, admitió en ese momento que, “hay un periodo establecido de 90 días calendario y nos estamos alistando. No conocemos cuándo han notificado a las zonas comerciales, pero el procedimiento señala 90 días”, aseveró.