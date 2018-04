Chuquisaca anuncia batalla legal por Incahuasi



08/04/2018 - 09:15:00

La Razón.- La Gobernación de Chuquisaca iniciará varias acciones legales y constituciones para hacer prevalecer sus derechos sobre el campo Incahuasi y aseguró que las regalías siguen congeladas y aclara que la tercera resolución sobre los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz no contempla el lugar donde está ubicado el megacampo gasífero.



La reacción de Chuquisaca surge luego de conocerse una tercera resolución del Ministerio de la Presidencia sobre los límites interdepartamentales entre ambas regiones, referidos concretamente a los vértices 1 al 30.



El jefe de gabinete de la Gobernación de Chuquisaca, Eberth Almendras, se refirió al primer punto de la resolución que hace referencia a la homologación de un acuerdo al que se habría arribado en el 2017 entre ambas regiones. Al respecto, dijo que Chuquisaca nunca firmó ningún acuerdo con Santa Cruz, por ello, se está dando un plazo de 24 horas al Viceministerio de Autonomías para que les entregue una copia de las actas, resoluciones y acuerdos que sustentan la resolución de ayer.



Además, Almendras, aseguró que esa resolución no anula la sentencia constitucional que ordena realizar nuevas delimitaciones entre ambas regiones, para luego proceder a efectuar otros estudios técnicos que establezcan la participación de Chuquisaca y Santa Cruz en la explotación del megacampo de Incahuasi.



“Convocamos al pueblo chuquisaqueño a no caer en la provocación y llamamos a la serenidad. La gobernación no bajará la guardia y convocamos a la unidad del pueblo para defender nuestros recursos naturales”, afirmó Almendras al anunciar que, en los próximos días, se activarán otras acciones legales con el fin de hacer prevalecer los argumentos históricos, legales y técnicos sobre los límites y el campo Incahuasi.