Presidente promulga leyes para exploración y explotación de San Telmo y Astillero en Tarija



07/04/2018 - 19:01:38

Tarija, (ABI).- El presidente Evo Morales promulgó el sábado dos leyes para la exploración y explotación de los campos San Telmo y Astillero, en un acto desarrollado en el municipio de Bermejo del departamento de Tarija.



"Hermanas y hermanos con estas normas que estamos aprobando para San Telmo, el hermano Ministro (Luis Sánchez) me informa que habrá una inversión de 193 millones de dólares para la exploración; en Astillero 489 millones de dólares de inversión, total cerca a los 700 millones de dólares en esta región del departamento de Tarija", informó en acto público.



Morales pidió a las comunidades y sus dirigentes no poner trabas para que las empresas puedan empezar a la brevedad posible los trabajos para que la economía de Bolivia siga creciendo y en particular la de Bermejo y Tarija.



"De acuerdo a los estudios San Telmo tiene 1.08 de trillones de pies cúbicos (TCF), si nos va bien al 2021 se estima una producción de 5.5 millones de metros cúbicos día. En Astillero de acuerdo a los estudios se estima 1 TCF, al 2021 una producción de 3.5 millones de metros cúbicos día, es la meta que tenemos de acuerdo a los estudios", agregó.



Los dos campos se encuentran entre las provincias O"connor, Arce y Gran Chaco del departamento de Tarija.



Los campos San Telmo Norte y Astillero, ubicados en el departamento de Tarija, fueron concedidas a Petrobras, que también tienen como socios a las subsidiarias de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB): Chaco y Andina.



Por su lado, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, afirmó que las dos áreas se sobreponen a la reserva de Tariquia, pero que la afectación será mínima.



"Estas áreas se sobreponen a Tariquia, que es un área reservada, pero la afectación sería el 0,014 por ciento de la porción de toda lo que es Tariquia, es decir casi nada", afirmó.