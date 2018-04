Límites: Gobierno entra en serie de contradicciones



07/04/2018 - 10:43:07

Correo del Sur.- El Ministerio de la Presidencia emitió una nueva resolución dando por concluida la conciliación de límites entre Chuquisaca y Santa Cruz, dejando sin efecto una anterior que anulaba este proceso. Es la tercera vez que esta cartera de Estado se pronuncia sobre el tema. Santa Cruz cree que esta determinación esclarece que no hay dudas en cuando a los límites, por lo que ahora espera el descongelamiento de las regalías del campo gasífero Incahuasi. Chuquisaca ve “mala fe” en esferas gubernamentales y anuncia acciones legales.



Cerca de las 17:00 de ayer, el gobernador cruceño Rubén Costas posteó en su cuenta de Twitter la Resolución Ministerial 90/2018, interpretando que ésta determina que "los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca son precisos y oficiales".



"Hoy nos notificaron con la Resolución Ministerial 90/2018 que cierra los 51 Km faltantes y reafirma que los límites en #Incahuasi son precisos y oficiales", escribió.



En otro tuit expresó que esta resolución "confirma la defensa impecable de la @GobSantaCruz y desenmascara las artimañas del Gobierno central para dañar a Santa Cruz. Ahora deben descongelar las regalías de #Incahuasi. Sigamos manteniendo esta unidad en defensa del patrimonio común".



Poco después, el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, en conferencia de prensa, fue más allá en su interpretación, indicando que "los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz, en especial el campo Incahuasi, establecidos en la leyes de 1898 y 1912, fueron certificados como oficiales y precisos, lo que significa que el pozo, se encuentra 100% en suelo cruceño".



Posteriormente, cerca de las 20:00, se pronunció el jefe de Gabinete de la Gobernación de Chuquisaca, Eberth Almendras, aclarando que la nueva resolución tiene relación sólo con 30 de los 120 vértices del límite interdepartamental y no toca Incahuasi.



Empero sostuvo que incluso para ese tramo supuestamente conciliado no dieron su consentimiento y menos firmaron algún acta de acuerdo.



ACTIVAN ACCIÓN CONTRA RESOLUCIÓN SUPREMA DE 1914



El 2 de abril, la Gobernación presentó un memorial solicitando al Ministerio de la Presidencia promueva una acción de inconstitucionalidad concreta en contra de la Resolución Suprema del 20 de noviembre de 1914.



"Con esta acción de inconstitucionalidad concreta estamos poniendo en conocimiento de que el Ministerio de Autonomías no puede validar los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca con una resolución porque todos saben muy bien que los límites se definen mediante ley, eso está establecido desde anteriores constituciones", explicó.



Observó que el Ministerio de la Presidencia haya notificado recién ayer con la resolución 90/2018 a las gobernaciones involucradas, ocho días después de su emisión, tal vez con la intencionalidad de rechazar la solicitud de interposición de la acción de inconstitucionalidad concreta.



Almendras cree que el Ministerio tomó una decisión "apresurada" al emitir una nueva resolución que, sin embargo, no puede anular el fallo constitucional que congeló el pago de regalías del campo Incahuasi hasta que se realice un nuevo estudio de delimitación del reservorio pero sobre base de límites oficiales.



El funcionario responsabilizó de este accionar a "mandos medios" del Viceministerio de Autonomías, que "juegan" con informes técnicos y jurídicos para hacer firmar al Ministro del área resoluciones en distintos sentidos.



Recordó que el 31 de enero esta misma cartera de Estado emitió una segunda resolución sobre el mismo tema, anulando una anterior que daba por cerrada la delimitación parcial entre Santa Cruz y Chuquisaca.



"Ahora con relación a este punto tenemos tres resoluciones, la primera es como el borrador de esta resolución (la tercera), la segunda deja sin efecto la primera y esta tercera resolución en cierta forma es como una resolución en limpio de la primera resolución. En todo caso hay una suerte de mala fe de algunos servidores públicos de esas carteras, que aceleran estas resoluciones haciendo que alguna información se tergiverse sobre todo en Santa Cruz”, apuntó.



Esta tercera resolución, además, incluye un artículo en el que señala que los vértices del 31 al 120 propuestos por Chuquisaca, donde está el campo Incahuasi, "cuentan con límites precisos conforme a las normas" y cita las leyes de 1898, 1912 y la cuestionada resolución suprema de 1914, así como la ley 2727 de creación del parque Iñao.



En esta tercera resolución, el Ministerio resuelve la remisión de los antecedentes del procedimiento de conciliación así como el anteproyecto de ley que aprueba la delimitación de los 30 vértices entre los municipios de Serrano (Chuquisaca) y Pucará (Santa Cruz) para su tratamiento.



La Gobernación anunció la presentación de un memorial, exigiendo que en 24 horas esta cartera de Estado remita las fotocopias legalizadas de los informes técnicos y jurídicos que sustenta la emisión de la cuestionada resolución 90/2018.



Almendras dijo que esta resolución abre el camino para interponer más recursos jurídicos como un amparo constitucional contra todo el procedimiento de conciliación de límites.



Consultado sobre si seguirán acciones legales contra los responsables de estas resoluciones como el viceministro Hugo Siles, respondió que analizarán si piden su destitución o su alejamiento del proceso de conciliación.



Por otro lado, la Gobernación convocó para el lunes 16 a un encuentro departamental con las organizaciones sociales e instituciones de Chuquisaca para evaluar la defensa de Incahuasi y definir futuras acciones.



Tras la notificación de la resolución ministerial 90/2018, el Comité Cívico de Chuquisaca (CODEINCA) en un pronunciamiento escrito afirmó que “otra vez se ratifica que el Gobierno está utilizando el tema de Incahuasi de manera política para calcular su apoyo electoral el 2019”.



El gobernador Esteban Urquizu sólo se pronunció a través de su cuenta de twitter. “Al pueblo Chuquisaqueño, le pido serenidad. La defensa del campo #Incahuasi continúa firme, como Gobernación seguiremos activando las acciones legales correspondientes para hacer respetar nuestros límites y defender nuestros recursos naturales”, escribió tras la conferencia de prensa que dieron sus colaboradores.