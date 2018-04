Entre Ríos exige el cambio de la Ley del 45% ante Evo



07/04/2018 - 10:40:43

El País.- La intensa agenda del Presidente en Tarija por las efemérides del 15 de abril y los múltiples intereses de los líderes tarijeños del MAS, ansiosos de su respaldo, auguraban alguna sorpresa política. Lo que no se esperaba es que llegara tan pronto y tan directa.



El presidente Evo Morales cumplió agenda el viernes 6 de abril entregando de nuevo el colegio Porto Carrero en Cercado, el centro de distribución de urea en los predios de YPFB de El Portillo y también viviendas sociales y puentes en la comunidad de Chiquiacá, Entre Ríos. En términos políticos, respaldo a la subcentral de Cercado, al Ministro de Hidrocarburos y su grupo e incursión en los dominios de Walter Ferrufino, quien fuera el favorito de la Codelcam en 2015 y se quedara finalmente solo en la subgobernación, ahogado por las deudas y los procesos en su contra.



“Una situación tenemos y quisiera que me escuche, con el máximo de los respetos, nosotros somos productores, pero nuestros recursos se van para el Gran Chaco por una Ley hecha en el Gobierno de Carlos Mesa. Tenemos una Ley justa presentada. Le pedimos que se trate. Yo como dirigente tengo el mandato de decir esto, porque se me ha elegido para decir esto. Reconocemos sus aciertos, le pedimos que esta Ley sea tratada”, espetó el dirigente de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de O´Connor, Alfredo Guarachi, encargado para ese menester y entre los gritos de júbilo de todos los asistentes, que reconocieron el atrevimiento al trasladar el sentir de la comunidad.



Ferrufino, junto a los dirigentes de Bermejo y Padcaya, constituyen los principales impulsores de las modificaciones a la Ley del 45 por ciento que actualmente adjudica ese porcentaje de todas las regalías del departamento para la provincia del Gran Chaco.



Morales, que es consciente de lo delicado de la situación del partido en Tarija luego de una ausencia prolongada, decidió no hacer referencias salvo un abierto “me han sorprendido con las demandas” para después enumerar los colegios que apoyaría y bromear con Germán Arroyo, a quien conoció durante su época de soldado en 1978 y para quien pidió bautizar con su nombre el puente inaugurado.



El Presidente se ha encomendado al buen humor durante su gira tarijeña, por lo que se descarta un efecto inmediato del pedido en su estado de ánimo. El pedido enfrenta a regiones productoras con el Gran Chaco, todas gobernadas por el Movimiento Al Socialismo y la vía de explorar una salida que dejé en manos de la Gobernación la decisión tampoco parece políticamente viable, pues la pelota iría a la Asamblea Departamental donde también hay mayoría oficialista.



YPFB

El otro acto que congregó la atención fue el de la inauguración del punto de venta de la urea producida por YPFB en Bulo Bulo y que se ubicará en los predios de la estatal petrolera en El Portillo. Después de unas semanas en el que el Ministro Sánchez ha estado en el ojo de la tormenta por las indefiniciones y retrasos con la planta petroquímica, la luz verde a la exploración en la Reserva de Tariquía y los coqueteos con la exploración no convencional que implica técnicas riesgosas como la fractura hidráulica, el interés política se centraba en la interacción entre ambos y en saber si Morales haría referencia sobre alguno de estos proyectos. Sánchez es uno de los ministros que goza de la predilección de Morales, sin embargo, la conferencia de prensa se improvisó para horas de la tarde en una convocatoria limitada y sin preguntas incómodas. En otra ocasión será.