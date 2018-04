OAS ganó 3 obras en Bolivia y no pudo hacer vía por el TIPNIS

07/04/2018 - 10:34:51

Página Siete.- La empresa brasileña OAS se adjudicó en Bolivia tres obras por un valor aproximado de 749 millones de dólares, entre ellas la carretera que atraviesa el TIPNIS y que no pudo ejecutar, mientras que los otros dos proyectos fueron observados por haber incurrido en irregularidades.





En 2003, la construcción de la carretera Potosí-Tarija fue adjudicada a la también brasileña Queiroz Galvao -otra de las firmas involucradas en el caso Lava Jato-, que no llegó a concluir la obra y la “cedió” a OAS sin ninguna fiscalización.





La carretera entre ambas ciudades tenía una extensión de 433 kilómetros y debía ser construida con una inversión de 226 millones de dólares, de los que 188 millones correspondían a un crédito del Banco do Brasil y el saldo a recursos de la CAF, según registros periodísticos del Grupo de Diarios de Las Américas.





El proyecto comenzó a ser ejecutado en 2004 y fue interrumpido en septiembre de 2007, debido a que 93 kilómetros del tramo carretero presentaban deficiencias como rajaduras, que la empresa se comprometió a reparar con recursos propios.





Los trabajos en la ruta fueron reanudados en diciembre de 2007, sin que existan grandes avances, hasta que en 2009 Queiroz Galvao cedió la obra, sin licitación, a su coterránea OAS, que la concluyó en julio de 2013. Fue una de las vías que demoró más en ejecutarse en la historia.





Otro de los proyectos adjudicados a esta constructora fue la carretera Potosí-Uyuni, en julio de 2007, con una extensión de 199 kilómetros, que demandó una inversión de 108,1 millones de dólares.





En marzo de 2009, el entonces diputado Fernando Barrientos, de Podemos, denunció que OAS no había cumplido los requisitos del proyecto y como prueba presentó una auditoría interna de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) al proceso de licitación, que mostraba las irregularidades.





La auditoría verificó una diferencia de 565.545 dólares entre el monto inicial del proyecto (82,7 millones de dólares) y el monto de la propuesta económica presentada por OAS 83,2 millones de dólares).





“La comisión (encargada de otorgar la adjudicación de la obra), al analizar y verificar el contenido de la documentación técnica y económica, debió haber descalificado la propuesta y no haber firmado contrato con la OAS; sin embargo, se vulneraron las normas e incurrieron en posibles ilícitos”, indicó Barrientos, según elpotosi.net.





El informe de la Unidad de Auditoría Interna de la ABC concluyó con la recomendación de iniciar una investigación a la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación, y la Comisión de Evaluación y Calificación, por la posible comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.





Además, la auditoría determinó responsabilidades administrativas en ocho funcionarios de la ABC e instruyó, el 7 de mayo de 2008, a la entonces titular de la entidad, Patricia Ballivián, que inicie procesos internos contra estos, se lee en uyuniweb.com.





Ayer, la actual gerenta general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), Ballivián, aseguró que está dispuesta a colaborar con las investigaciones y ratificó que no tuvo responsabilidad en la adjudicación de proyectos de 2004, 2005 y 2006, que investigará el Legislativo.





Por último, OAS se adjudicó, en agosto de 2008, la construcción de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos (TIPNIS), de 306 kilómetros y una inversión de 415 millones de dólares.





OAS inició trabajos para tender la vía, que no la pudo concluir por la movilización que iniciaron los indígenas de ese territorio.





El Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil (BNDES) se comprometió a financiar la obra con 332 millones de dólares, y el Estado boliviano debía desembolsar el saldo.



Tuto: Lula se reunió con Evo para impulsar la carretera por el TIPNIS



En julio del año pasado, el expresidente Jorge Tuto Quiroga pidió a la Fiscalía General del Estado que abra una investigación sobre los vínculos entre el exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente Evo Morales, por la llegada de la brasileña OAS al país, para la construcción de la carretera que atravesaría el TIPNIS.





Quiroga afirmó que en 2011, Lula llegó al Chapare en el avión privado del propietario de OAS, Leo Pinheiro, quien en la actualidad está preso por corrupción.





En la ocasión, el exmandatario boliviano denunció que Lula da Silva se reunió con Morales, para definir los detalles de la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, cuyo tramo atravesaría el parque nacional TIPNIS.





“Sería muy oportuno que el Ministerio Público tome cartas en el asunto y vaya a Brasil a conseguir información, antes de que vengan de allá denuncias sobre corrupción de la OAS y los manejos turbios en la carretera del TIPNIS y nos hagan pasar una vergüenza internacional”, dijo Quiroga, el 13 de julio de 2017.





En 2008, OAS contrató a una empresa boliviana para que realice estudios y diseños del proyecto carretero por la zona.





En 2008, la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) denunció que los grandes proyectos viales en el país tenían “intereses comunes y estrechos vínculos” con las empresas constructoras brasileñas como OAS.





En 2011, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) firmó un contrato por 332 millones de dólares para la construcción de la carretera que amenazaba con dividir el parque nacional ubicado en territorio beniano.





Ya en 2012, el BNDES canceló el contrato después de que el territorio indígena fue declarado zona intangible mediante Ley 180, el 24 de octubre de 2011. La norma fue promulgada a exigencia de las comunidades indígenas del TIPNIS, que marcharon contra la carretera desde las tierras bajas hasta la sede de Gobierno





El año pasado, sin embargo, se promulgó la Ley 969, que anuló la intangibilidad del territorio indígena en medio de un duro debate en el Legislativo.