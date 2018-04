Lula no cumple orden de la Justicia de entregarse en el plazo previsto

06/04/2018 - 18:22:42

El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva no se entregó a la Policía en el plazo dado por el juez federal Sergio Moro y permanece atrincherado en la sede de un sindicato en Sao Paulo.



Lula, acuartelado desde la tarde del jueves en la sede del Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, su cuna política, permaneció en la edificación sin dar pistas sobre si se entregará más tarde o si esperará que la Policía lo busque.



Voceros de la Policía Federal dijeron que proseguirán las negociaciones con la defensa de Lula antes de intentar alguna operación de captura.





Fue la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, quien transmitió el mensaje de Lula a la multitud: "Traigo un fuerte abrazo de nuestro presidente Lula. Me pidió que les dijera de su agradecimiento por la solidaridad. San Bernardo es la cuna del nuevo sindicalismo. Este es el sindicato que Lula escogió para estar junto con el pueblo, los movimientos sociales y sindicales".



"Optamos por no ir a Curitiba no para confrontar con la justicia, sino porque no les vamos a dar el gusto en lo que ellos esperan: que vayamos de cabeza baja", continuó la dirigente. "El Sindicato de los Metalúrgicos de San Bernardo tiene una dirección pública y conocida por todos. Es aquí donde estamos y es aquí donde nos quedaremos", agregó.



"Estamos bajo la mirada del mundo. Todos nos acompañan en forma atenta. Lula no desobedeció una orden judicial. El juez de Curitiba le dio la opción de ir allá. Lula dijo "no" y advirtió: "Voy a convertirme en un símbolo de la resistencia de los trabajadores"", completó Hoffman.



Minutos después, Lula se asomó y volvió a saludar a los manifestantes.



El discurso significó decir a la policía federal que serán sus agentes los que tendrán que arreglar cómo hacen para detenerlo. Lula estuvo todo el tiempo acompañado por los dirigentes de su partido, y de todas las agrupaciones que históricamente fueron sus aliadas. Estuvieron presentes inclusive organizaciones que se habían distanciado hace tiempo del PT.Y varias confederaciones sindicales.



Está claro que hoy se acabó la posibilidad de detener al dirigente. Pero esto podrá ocurrir mañana a partir de las 6 de la mañana. Posiblemente es lo que estuvo negociando, hasta ahora, la dirigencia petista junto con las cabezas de la Federal, que como se sabe responden al gobierno de Michel Temer. Nada sería peor para Brasilia, justo ahora, que tener que enfrentar a manifestantes que formaron una auténtica barrera humana. Y nada menos que para encarcelar al político que sigue primero en las encuestas. Por eso, la PF se negó a realizar un procedimiento "que signifique eventuales confrontaciones".