Una modelo famosa por su uniceja negra sufre críticas en la Red

06/04/2018 - 16:49:51

RT.- Sophia Hadjipanteli es una estadounidense de origen grecochipriota que se hizo famosa gracias a su densa ceja única. Sin embargo, no pensaba que tendría que defenderse contra las críticas y hasta amenazas que le dedican ciertas personas a través de las redes sociales.



Cuando las fotos de esta joven de 21 años se viralizaron sufrió una ola de comentarios. En cualquier caso, Hadjipanteli responde a sus "haters" que "probablemente nunca me veréis en vuestra vida".



Hasta el momento, esta modelo tiene más de 165.000 seguidores en su cuente de Instagram. Para ayudar a otras personas con rasgos similares, ha difundido el "hashtag" #UnibrowMovement ("El movimiento de la uniceja", en español) para que sigan su ejemplo.



Esta "influencer" opina que la sociedad nos hace pensar que cualquier rasgo diferente resulta desagradable, así que desea que la gente entienda que cualquiera puede lucir hermoso con su aspecto natural, informa Daily Mail.



I am a first generation Greek Cypriot American. When I was 11 I rescued a baby squirrel that fell from a tree and named him WiFi. He was awesome. Not much else to say about me!!! #LOVEME20 @thelovemagazine Una publicación compartida de Sophia Hadjipanteli 🌼☠️🌸 (@sophiahadjipanteli) el Abr 4, 2018 at 2:56 PDT





Sophia Hadjipanteli explica que es rubia natural, una vez que quiso teñir sus cejas y empleó color negro por accidente. Como la nueva apariencia le gustó, decidió no volver a cambiar su aspecto, que le recuerda a la artista mexicana Frida Kahlo.