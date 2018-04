Nuevo estudio confirma que la existencia del Universo es una paradoja



06/04/2018 - 16:47:28

RT.- Un nuevo estudio que ha analizado las propiedades espectrales de las ondas de luz de unos 15.000 átomos de antihidrógeno no ha conseguido resolver uno de los mayores misterios científicos: la existencia del Universo.



Al comparar las huellas espectrales del antihidrógeno con las del hidrógeno, los investigadores han descubierto que son exactamente iguales con la precisión de hasta dos partes por billón.



La paradoja radica en que el Universo empezó con la misma cantidad de materia y antimateria en el mismo espacio. En teoría, estos dos elementos deberían haberse anulado a sí mismos, de modo que no habría quedado nada con que construir planetas, el Sol y a los humanos, explica Science Alert.

De esta manera, si hubiera incluso una diminuta diferencia entre la materia y la antimateria, probablemente sería posible explicar la existencia de la abundante materia restante para crear un Universo de galaxias. No obstante, el último experimento no ha podido detectar esta diferencia. Si esta existe, es menor de dos partes por billón.



En el estudio se han analizado los átomos de hidrógeno, que tienen un interés especial debido a su papel fundamental en la evolución del Universo y en el desarrollo histórico de nuestro entendimiento de la física cuántica, explica el estudio.



Otra área de investigación científica que podría ayudar a encontrar las respuestas es el estudio de la partícula neutrino, que, según se piensa, es su propia antipartícula, publica Science Alert, agregando que actualmente se están llevando a cabo varios estudios al respecto. Si es una materia y antimateria a la vez, los factores que convencen a los neutrinos a adoptar una forma u otra podría ayudar a explicar el predominio de la materia en el Universo.