COD Santa Cruz dice que incremento salarial es para pedir reposición de poder adquisitivo



06/04/2018 - 16:34:46

Santa Cruz, (ABI).- El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda, dijo el viernes que el incremento del salario que será propuesto en el pliego de la Central Obrera Boliviano no es desmesurado y que es para reponer el valor adquisitivo salarial.



"De forma equilibrada se ha decidido, después de un análisis, aprobar que el planteamiento del incremento sea del 15 por ciento al mínimo y el 10 por ciento al básico (...), en consideración al año pasado no todo representa un aumento sino una reposición al poder adquisitivo del salario", sostuvo en una conferencia de prensa.



Borda considera que las críticas del sector empresarial a esa propuesta, tras calificarla de exagerada y que puede poner en riesgo las unidades productivas, no tiene fundamento técnico porque no considera la depreciación y los niveles de inflación.



El dirigente de los trabajadores dijo que ese sector espera que se inicien las negociaciones con el Gobierno de forma inmediata, con la instalación de mesas de trabajo por tiempo y materia para que el pliego sea respondido hasta antes del 1 de mayo.



Los trabajadores también piden al gobierno mejorar los requisitos para acceder a viviendas sociales y que no estén regidas en base a un salario de 5.000 bolivianos, sino en base al salario mínimo nacional que en la actualidad es de 2.000 bolivianos.