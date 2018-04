Oposición interpelará al Ministro de Desarrollo Productivo sobre situación de empresas estatales



06/04/2018 - 16:33:58

La Paz, (ABI).- El diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, presentó el viernes a la presidencia de la Cámara de Diputados una solicitud de interpelación al ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, sobre la situación de las empresas estatales, que dice no conocer.



"Estamos haciendo la petición de interpelación al ministro Rojas, para que nos explique sobre las empresas estatales que los bolivianos no nos hemos enterado que existían", indicó a los periodistas.



Barral dijo que cuando se investigaba cuántas empresas estatales existen en el país, se sorprendió con la información de que hay empresas de las que "nunca" escuchó, como el caso de la empresa Yacana, Sancayu, EEPAF y la Empresa Boliviana de Almendras.



En julio del año pasado, el Gobierno inauguró la nueva Empresa Estatal Yacana que transforma la fibra de camélidos en La Paz, con miras a la exportación. Ese proyecto recibió una inversión gubernamental de 224 millones de bolivianos.



La Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes (EEPAF), tiene la función principal de producir abonos y fertilizantes para incrementar la productividad agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria con soberanía en el país. Fue creada en 2012.



"Queremos saber a qué se dedican estas empresas, cuánto se ha invertido en su creación y si estas están dando resultados y favorecen a lo que Bolivia quiere", agregó el legislador.



Agregó que también se quiere conocer qué tipo de utilidades están dando la Empresa Boliviana de Almendras, la de Cartón, la Empresa Nacional de Textiles, de Cemento, "Empresa De Apoyo A La Produccion De Alimentos, la de producción de semilla y la ensambladora de celulares "Quipus", de la que dijo hasta ahora no se sabe cuáles son sus estados financieros.



Los interpelantes son los legisladores de opositores, Rafael Quispe, Gonzalo Barrientos, Yesenia Yarwi, Wilson Santamaria, Rosemary Sandoval, José Carlos Gutiérrez, Lourdes Millares y Barral.