Bolivia proyecta este año duplicar el valor de las exportaciones de piña: Oropeza



06/04/2018 - 16:31:44

La Paz, (ABI).- Bolivia proyecta este año duplicar el valor de las exportaciones de piña de 2 millones de dólares a 4 millones a los mercados de Argentina y Chile, informó el viernes el director del Fondo Nacional de Desarrollo Integral, Erlan Oropeza.



"Hemos generado el año 2017 un poco más de 2 millones de dólares en exportaciones, hemos ido disminuyendo, pero este año esperamos retomar las exportaciones de piña (...), estamos trabajando para tener una mejor calidad de nuestra piña esperamos superar los 4 millones de dólares en exportación", dijo a medios estatales.



Oropeza manifestó que este año se trabajará con plantas in vitro y huertos madre con el objetivo de producir piñas que no tengan ninguna enfermedad para tener un mayor control de sanidad y calidad que exigen los mercados.



"Estamos trabajando en los residuos principalmente porque es una de las observaciones que hemos tenido que son controles de calidad en Argentina y en Chile que hemos tenido controles fitosanitarios. Entonces este año va salir la primera producción de las plantas in vitro que hemos tenido y esperamos subir las exportaciones", mencionó.



Agregó que actualmente se tiene una producción de 5.000 hectáreas de cultivos de piña en el trópico de Cochabamba para abastecer el mercado interno y para la exportación.