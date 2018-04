La Paz reporta 568 casos de papera



06/04/2018 - 13:55:44

La Paz, (ABI).- El director técnico del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Freddy Valle, informó el viernes que en lo que va del año se registraron al menos 568 casos de papera en La Paz, por lo que recomendó a la población tomar medidas de prevención para evitar el contagio.



"Actualmente estamos acosados por virus de diferentes clases, y en este caso en lo que se refiere a las paperas tenemos hasta marzo de este año 568 casos", dijo a los periodistas.



Explicó que "afortunadamente" esos casos no se reportaron en niños menores de 5 años, quienes tienen bajas sus defensas y presentan mayores complicaciones, pero sí en personas de 15 a 40 años, que según datos del Sedes La Paz, no habrían sido vacunados oportunamente.



Valle manifestó que entre las medidas de prevención que se deben tomar está evitar aglomeración de personas en lugares en los que se hayan registrado casos de paperas, mantener un lavado de manos frecuentes, airear los ambientes, estornudar tapándose la boca y llevar una alimentación adecuada.



Precisó que para detectar un caso de paperas los síntomas son los siguientes: fiebre, dolor en partes laterales de la cara y dificultad en engullir la saliva; Valle recomendó acudir a un centro de salud y no automedicarse.