Netflix: los estrenos de la semana en series y películas



06/04/2018 - 13:51:47

Netflix ha ampliado su catálogo esta semana con el arribo de nuevas producciones y también nuevas temporadas de algunas de sus series.



La segunda temporada de "La casa de Papel" es una de las grandes adiciones a la biblioteca de de Netflix en esta semana y su estreno está programado para el viernes 6 de abril.



Con la policía muy cerca de descubrir quién es el Profesor, el equipo protagonista vivirá momentos de tensión que dará lugar a un motín que puede poner en severo riesgo la unidad del colectivo e incluso su existencia.



En la misma fecha se estrenará "Troya: la caída de una ciudad", trabajo que Netflix presenta gracias a una colaboración con BBC One. Esta serie abordará el clásico relato homérico de la "Ilíada", centrándose en el romance entre Paris y Helena, así como tambíen el asedio a Troya.



El 6 de abril también llegará una nueva entrega de "No necesitan presentación con David Letterman". En esta ocasión, el experimentado presentador estadounidense entrevistará a Jay-Z, uno de los artistas más exitosos en la historia del hip hop.



En el apartado cinematográfico, "La peor semana", "6 globos", "Sun Dogs" y "Órbita 9, aterrizarán en Netflix el 6 de abril. Por su parte, la oferta de documentales se verá ampliada con "Ram Dass, Going Home".