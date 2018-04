Facebook: Pagar para que no se usen los datos personales

06/04/2018 - 13:48:58

La jefa de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, señaló ayer en una entrevista que si los usuarios de la red social quisieran optar por una forma de que la red social no use sus datos para publicidad, tendrían que pagar por ello.



En una entrevista en Today Show de NBC, Sandberg señaló que por el momento Facebook no tiene una opción de ese tipo y agregó que el servicio de la red social "depende de sus datos".



Luego de las declaraciones de Sandberg Facebook respondió señalando que la red social no tiene un modelo de pago y que la número dos de la compañía solo habló "en términos hipotéticos".



En la misma entrevista, Sandberg hizo énfasis en que Facebook no ofrece información individual a los anunciantes y reconoció que la red social no tuvo un buen manejo de los datos que permitieron a Cambridge Analtyica recolectar información de sus usuarios.



Como se recuerda, Cambridge Analytica accedió a la información de los usuarios a través de una aplicación en Facebook y creó una base de datos importante antes de ser contratada para la campaña electoral de Donald Trump.



Luego de revelado este caso, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, deberá dar su testimonio ante el congreso de Estados Unidos. La cantidad de usuarios afectados por este escándalo sería de 87 millones.