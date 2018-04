Denuncian complot contra Santa Cruz para desgastar a Costas



06/04/2018 - 13:32:30

Santa Cruz.- Para la Asamblea Legislativa Departamental el gobierno nacional armó un complot contra Santa Cruz con el fin de desgastar la gestión del gobernador Rubén Costas y de esta forma inhabilitarlo políticamente en futuras elecciones nacionales y tratar de enviarlo a la cárcel.



Esta posición fue dada por Alcides Villagómez, legislador departamental por la provincia Ángel Sandóval, que indicó que los más de 30 juicios, el congelamiento de regalías del megacampo gasífero Incahuasi, el recorte de recursos al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y las exigencias sin fundamento de autoridades municipales alineados con el Movimiento Al Socialismo (MAS), son una muestra clara de las intenciones que tiene el gobierno de turno.



“Aquí hay un complot contra Santa Cruz y contra el gobernador, porque quieren asfixiar económicamente a los cruceños y perjudicar a la Gobernación para que Costas no haga gestión pública en la provincias las que ya llevó más de 1.200 obras con el modelo de distribución 50-40-10”, añadió.



La autoridad matieña, cuestionó a los municipios cordilleranos afines al MAS por pedir que el 45% de las regalías del Incahuasi vayan de forma directa a estas regiones, cuando en su momento no presentaron una propuesta de pacto fiscal y no reclamaron el 12% del IDH, que el gobierno de turno confiscó para la exploración de hidrocarburos.



“Estos recursos están contemplados en el Estatuto cruceño y la Constitución, no hay la competencia departamental para descuartizar las regalías. Les pido que aunemos esfuerzos para recuperar los recursos congelados del Incahuasi y no ser parte de esta trama del gobierno nacional”, añadió Villagómez al remarcar que los municipios que no recibieron regalías fueron aquéllos que no presentaron proyectos de acuerdo a las normativas.