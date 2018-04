Obligaba a hija a acostarse con su padrastro desde los 7



06/04/2018 - 13:28:08

El País.- Un hecho macabro sucedió en el municipio de Villa Montes y ahora es investigado por policías y fiscales, toda vez que se denunció que una menor de 14 años de edad habría sido violada desde los 7, por su padrastro, pero con el agravante de que la madre consentía aquello.



La denuncia fue puesta a conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) el 2 de abril pasado por un representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de aquella ciudad en contra del padrastro E.J.V. (según sus iniciales), agresor de su hijastra A.G.S. (según sus iniciales) desde que ella tenía 7 años.



De acuerdo a la denuncia presentada por la Defensoría, la menor habría sido víctima de violación por su padrastro durante siete años con el consentimiento de la madre e incluso, detallaron que ella obligaba a la hija, usando la fuerza, para que la menor se acueste con el sindicado, argumentando que de no hacerlo, ellas no tendrían dónde ir o de lo contario, él ya no les daría dinero. Esas eran las justificaciones dadas por la madre a la hija para que acceda a acostarse con el padrastro.



El sindicado, oriundo de Potosí y de 39 años de edad tiene como ocupación Soldador, y según los reportes, ya fue aprehendido por instrucción del fiscal de materia Osmar Avendaño.



De la misma manera, se conoce que el fiscal de materia de Villa Montes habría emitido un mandamiento de aprehensión en contra de la madre de la menor, por lo que el pasado 4 de abril al promediar las 21.00 se procedió a dar cumplimiento a la orden, por ser cómplice en el delito de violación cometido por su pareja.



Menores víctimas

Justamente el pasado 4 de abril, aniversario de creación de la FELCV, el director departamental de esta repartición policial, teniente coronel Lisandro García, dio a conocer datos alarmantes respecto a los delitos de violencia sexual a menores, revelando que en el primer semestre del año un total de 19 menores de habrían sido violadas. Diez menos que las mujeres mayores víctimas de este delito.



Pero los delitos de índole sexual en contra de las mujeres son más este año, habiéndose registrado 30 casos de abuso sexual, 3 hechos de acoso sexual, 1 caso de corrupción de menores, 20 hechos de estupro, 4 feminicidios, 29 violaciones a mujeres mayores y 660 denuncias de violencia familiar o doméstica.