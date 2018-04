Los tres argumentos que usará la defensa de Goni para revertir la sentencia



06/04/2018 - 13:19:23

El Deber.- Con tres argumentos, la defensa del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y del exministro de defensa, Carlos Sánchez Berzaín buscará revertir el fallo del jurado que los declaró responsables por las ejecuciones extrajudiciales de septiembre y octubre de 2003.



Los juristas que los defienden dicen, en un comunicado de prensa, que el proceso no ha terminado y que la Corte advirtió a los demandantes y a sus abogados "que no proclamen victoria".



Si bien el jurado determinó que son responsables por las muertes de "octubre negro", este veredicto, para ser definitivo, debe ser ratificado por el juez. Para evitar que eso suceda, la defensa recurrirá a tres argumentos:



1. Que los abogados de los demandantes supuestamente admitieron que no existieron órdenes de Goni ni de Sánchez Berzaín para disparar y matar civiles desarmados.



2. Que no existen evidencias de que hubiera habido un plan para utilizar fuerza letal contra la población civil.



3. Que el veredicto del jurado es inconsistente porque ellos mismos encontraron que las muertes no fueron causadas de forma "deliberada o intencionalmente" por un soldado boliviano.

La declaración es firmada por Stephen D. Raber, Ana C. Reyes y Williams & Connolly LLP



A 15 años de los hechos



Familiares de las víctimas que fallecieron entre septiembre y octubre de 2003, en medio de manifestaciones sociales contra la intención del Gobierno de vender gas a Estados Unidos a través de Chile, y otras demandas; llevaron al banquillo de los acusados al expresidente su exministro de defensa, acusándolos de comandar más de 60 asesinatos.



El 3 de abril, un jurado de la corte de Fort Lauderdale los declaró responsables por las ejecuciones. Se prevé que la decisión del juez, que tiene la palabra final, se dé a conocer el 4 de mayo.



Al ser un juicio civil, ninguno de los acusados podría ser encarcelado. La sanción será una indemnización económica para las familias de las víctimas.