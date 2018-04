Cámara de Comercio plantea incremento salarial de 3% y rechaza propuesta de la COB



06/04/2018 - 13:11:12

La Paz, (ABI).- El presidente la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, planteó el viernes un incremento salarial que no supere el 3% para los trabajadores y rechazó la propuesta de la Central Obrera Boliviana (COB) que establece un incremento del 15% al salario mínimo nacional y 10% al haber básico.



"Nosotros estamos en desacuerdo con la propuesta de la COB porque no tiene ninguna relación con los hechos económicos, pone en peligro la estabilidad económica y como Cámara Nacional de Comercio proponemos que el incremento no sea mayor al 3 por ciento lo cual permitiría cubrir la inflación del año pasado", dijo en conferencia de prensa.



Salinas manifestó que "preocupa" al sector privado la propuesta de la COB porque no justifica el incremento salarial de 10 y 15 %, pues no tiene un sustento económico y tampoco está acorde a la realidad económica del país.



A su juicio, la COB es irresponsable con su propuesta salarial porque generará mayor déficit fiscal y desempleo en el país, además contribuirá al cierre de empresas porque no estarán en las condiciones de pagar ese aumento.



"Un estudio que hemos realizado nos ha mostrado que los incrementos que se han realizado los últimos años en vez de generar más empleo han generado mayor desempleo en el país, si se aplica esto seguramente va haber mayor desempleo y los que más nos preocupa es del joven, un 21 por ciento de desempleo es de los jóvenes", apuntó.