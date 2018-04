Transporte paceño espera analizar con Revilla rutas de los nuevos buses Pumakatari



La Paz, (ABI).- El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes Primero de Mayo, Rubén Sánchez, informó el viernes que se aguarda la convocatoria del alcalde de La Paz, Luis Revilla, para analizar las rutas y recorridos de los 72 buses Pumakatari que adquirió la comuna, caso contrario no se descarta - dijo- ir a un paro de 48 horas.



"Esperemos que nos convoque el alcalde Revilla a dialogar, porque él había ofrecido una reunión previa antes de ejecutar algún recorrido de estos nuevos buses, si no lo hace nos va a tener en la calle, no descartamos ir a un paro de 48 horas", dijo a los periodistas.



El 7 de febrero los choferes realizaron un paro de 24 horas en rechazo al ingreso de los nuevos 72 buses Pumakatari para ampliar la cobertura del servicio municipal de transporte de pasajeros, y tras un diálogo con Revilla firmaron un acuerdo de cuatro puntos, que según el dirigente se está incumpliendo.



"Si no hay cumplimiento de cualquiera de estos cuatro puntos iremos a un paro", acotó.



Explicó que el acuerdo firmado con Revilla se refiere a la infraestructura vial, porque para cualquier modernización se debe contar con túneles y puentes de desnivel; la optimización y racionalización del transporte; el fideicomiso para el cambio de los motorizados y las rutas y recorridos.



Por su parte, el secretario de Finanzas de esa Federación de Choferes, Mario Silva, adelantó que se realizará un ampliado el próximo miércoles para determinar las medidas de presión que se asumirán posteriormente.