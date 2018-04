Se viraliza video con la melena de Trump al viento

06/04/2018 - 11:53:47

RT.- El pelo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a llamar la atención de los usuarios de las redes sociales y de la prensa mundial. Esta vez discuten sobre un video en el que su melena trata de "escapar" de su dueño.



El autor tomó las imágenes este 5 de abril, cuando el líder de EE.UU. se dirigía al estado de Virginia Occidental para tomar parte en una conferencia sobre impuestos. Ese día, el fuerte viento provocó que la cabellera de Trump se comportara de un modo curioso.



watching his hair blow in the wind is honestly hypnotic pic.twitter.com/k82Kl37Ejq — David Mack (@davidmackau) 5 de abril de 2018





Durante un día, el video fue visto miles de veces y motivo de numerosas bromas de los internautas. De hecho, hubo personas que compararon el pelo del mandatario estadounidense con manojos de chiles amarillos o el peinado que lucen personajes de anime.



