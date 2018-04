Pentágono: Hasta 4.000 soldados patrullarán la frontera



06/04/2018 - 11:25:37

VOA.- El presidente Donald Trump dijo el jueves que enviaría de 2.000 a 4.000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México.



En declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One, el avión presidencial, Trump dijo que mantendría las tropas allí hasta que se construyera un muro fronterizo para evitar lo que su administración describió como un aumento en el número de intentos de cruces fronterizos ilegales.



Mientras tanto, la Casa Blanca y el Pentágono dijeron que las discusiones sobre detalles para el aumento de la presencia militar en la frontera suroeste del país estaban en curso, y que eso dependería de las necesidades de los estados a lo largo de la frontera.



El subsecretario de Prensa de la Casa Blanca, Hogan Gidley, dijo antes a los periodistas que viajaban con el presidente a West Virginia para una mesa redonda sobre la reforma tributaria, que los soldados que se enviarán a la frontera: "Son tantas como necesitamos, y como sea necesario".



"La función número uno del gobierno federal es proteger al pueblo estadounidense", agregó Gidley.



Célula de apoyo



Para facilitar el proceso, el Departamento de Defensa anunció el jueves la formación de una nueva célula de apoyo de seguridad fronteriza, con sede en el Pentágono, para servir como un único punto de contacto entre el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional, que tiene el liderazgo en Iniciativa de seguridad fronteriza de Trump.



Pero incluso las preguntas básicas, como las responsabilidades de las tropas y si serán pagadas por el Pentágono o por los estados, no han sido respondidas.



"Literalmente, acabamos de decidir esto", dijo la portavoz del jefe del Pentágono, Dana White, a los periodistas durante una sesión informativa el jueves. "Esta es una prioridad y el secretario [Jim Mattis] lo considera una prioridad", agregó.



​Legisladores preocupados por el costo



Algunos legisladores han expresado su preocupación de que para pagar las tropas adicionales, el Pentágono tendrá que desviar dinero de otros programas críticos, incluidos los de mantenimiento y actualizaciones de seguridad.



White dijo que la fuente del dinero no debería ser una preocupación.



"Puedo asegurarles que nuestros recursos seguirán dedicados a garantizar que nuestros combatientes obtengan lo que necesiten cuando lo necesiten", dijo.



Las autoridades de defensa dicen que una vez que escuchen a la Seguridad Nacional y a los estados fronterizos, podrán avanzar y posicionar rápidamente las tropas y los recursos donde más se necesitan.



Por ahora, el plan es usar las tropas de la Guardia Nacional para apoyar a los agentes de la Aduana y de la Patrulla Fronteriza que trabajan en la capacidad de hacer cumplir la ley.



¿Las tropas estarán armadas?



Si alguna de las tropas militares estará armada, sin embargo, todavía está bajo consideración.



"Esas son exactamente las preguntas que estamos respondiendo ahora", dijo el teniente general Kenneth McKenzie a los periodistas.



"Va a depender de la situación", agregó. "Nuestro prejuicio es siempre que los soldados son capaces de defenderse. Sin embargo, nos guiaremos por el diálogo que se está desarrollando ahora entre el DHS y los gobernadores".