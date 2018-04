Trump propone $us 100 mil millones más en aranceles a China

06/04/2018 - 11:23:27

VOA.- El presidente Donald Trump dijo el jueves que ordenó a los funcionarios de comercio de Estados Unidos que consideren $ 100 mil millones en aranceles adicionales para China, alimentando una disputa comercial ya caldeada entre las dos mayores economías del mundo.



Trump dijo en un comunicado que los aranceles adicionales se estaban considerando "a la luz de la deslealtad injusta de China" contra las acciones comerciales anteriores de Estados Unidos que incluían aranceles de $ 50 mil millones en productos chinos.



Agregó que el Representante de Comercio de Estados Unidos había determinado que China "ha participado repetidamente en prácticas para obtener injustamente la propiedad intelectual de Estados Unidos".



Sin embargo, un alto funcionario estadounidense dijo a Reuters el jueves por la noche que Estados Unidos está dispuesto a negociar con China sobre el comercio, pero solo si las conversaciones son serias, ya que los intentos anteriores produjeron pocos avances.



No se han establecido sesiones formales de negociación, dijo el funcionario. "Hay comunicaciones en curso con los chinos sobre el comercio", dijo el funcionario, que pidió el anonimato para discutir la estrategia comercial de la administración Trump.



Los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos cayeron en reacción a la última declaración de Trump. Los mercados financieros han oscilado violentamente en los últimos días en respuesta a los temores de una escalada de las tensiones comerciales entre Washington y Beijing.



"En lugar de remediar su mala conducta, China ha elegido dañar a nuestros agricultores y fabricantes", dijo Trump.



Los gravámenes tienen el objetivo de forzar cambios en las políticas del gobierno chino destinadas a transferir la propiedad intelectual de EE.UU. a las empresas chinas.



La investigación del USTR "Sección 301" que autoriza los aranceles alega que China ha intentado sistemáticamente apropiarse indebidamente de la propiedad intelectual de EE.UU. a través de requisitos de empresas conjuntas que a menudo no se pueden negociar sin transferencias de tecnología, algo que China niega.



La amenaza de aranceles ha generado temores de que los dos países entren en una guerra comercial que aplastará el crecimiento global.



El gobierno de Trump propuso esta semana aranceles del 25 por ciento sobre unos 1.300 productos industriales y otros productos chinos.



China respondió con una lista de aranceles similares a las importaciones estadounidenses, que incluyen soja, aviones, automóviles, carne de res y productos químicos.



Los aranceles de represalia han dejado a los legisladores republicanos de los estados del oeste y del medio oeste temerosos de un gran golpe para EE.UU.