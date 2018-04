Lula se atrinchera en sede de sindicato metalúgico y dice que no se entregará

06/04/2018 - 10:09:33

El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva se atrincheró en la sede del sindicato metalúrgico en Sao Bernando do Campo, donde se forjó como dirigente y dijo que no se entregará a la justicia para ir a prisión.



Lula, que pasó buena parte del jueves en el instituto que lleva su nombre, en Sao Paulo, se trasladó a la sede del sindicato tras conocer la decisión del juez Sergio Moro, que ordenó su ingreso en prisión en un plazo que expira mañana viernes a las 17:00 horas.







El exmandatario está acompañado por su sucesora, la expresidenta Dilma Rousseff, y varios dirigentes del PT, que han convocado un acto en ese mismo sindicato para hoy mismo, en respaldo a su líder.



La expresidenta ha manifestado su pleno apoyo a Lula durante este proceso y le ha acompañado en sus horas más bajas, como hizo el exmandatario cuando en agosto pasado Rousseff fue destituida por el Congreso.



La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, consideró que la orden de Moro "reedita los tiempos de la dictadura" en Brasil y constituye "una violencia sin precedentes en nuestra historia democrática", en un mensaje divulgado en las redes sociales.



La defensa de Lula envió el "habeas corpus" al Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la noche del jueves, horas después de que el juez de "Lava Jato" Sérgio Moro ordenase la entrada en prisión del ex mandatario como tarde a las 17:00 horas de este viernes.



El bufete de abogados Teixeira Martins alega que el tribunal de apelación de Porto Alegre (sur) indicó a Moro que emitiera la orden de prisión sin haber analizado las objeciones presentadas contra el rechazo de los recursos.



Según los abogados, "no hubo agotamiento de la jurisdicción", por lo cual no podía decretarse la orden de prisión.



En su orden de prisión, Moro desconsideró esos recursos, definiéndolos como "patologías" del sistema judicial que solo buscan aplazar los tiempos y "no alteran juicios" ya emitidos.



Lula, favorito para volver a ser elegido presidente en los comicios de octubre, debe presentarse ante la Policía Federal en Curitiba, donde está el tribunal de Moro en el sur del país, para empezar a cumplir una pena de 12 años de cárcel a la que fue condenado en enero.



Miles de seguidores de Lula acudieron por la noche al lugar para mostrar su apoyo al carismático ex líder obrero, jefe de Estado entre 2003 y 2010 e ícono de la izquierda en toda América Latina. Pero además el MST (movimiento sin Tierra) cortó 50 rutas en todo el país, en lo que sería la antesala de una enorme protesta nacional a favor del ex presidente.



Luego de que anteanoche la Corte Suprema rechazó conceder al expresidente un habeas corpus preventivo que hubiera evitado su prisión, el juez federal Sergio Moro le ordenó hoy que se entregara y le dio plazo hasta las 17 de hoy para presentarse ante la policía en Curitiba a cumplir su pena de 12 años y un mes por corrupción.



El ultimátum de Moro, a cargo de la mayoría de las causas de la operación Lava Jato y autor del fallo de primera instancia que el año pasado condenó a Lula, se hizo posible después de que la Corte de Apelaciones en Porto Alegre que en enero ratificó la sentencia contra el exmandatario expidió por la tarde un oficio al juez para autorizarlo a la detención del reo.