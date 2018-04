FBF volverá a elegir a su presidente fuera de su sede en Cochabamba



06/04/2018 - 09:13:17

Los Tiempos.- Con la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para realizar el Congreso Electoral en Santa Cruz, no se cambió solamente la determinación inicial de cumplir con la elección en Cochabamba, sino que también será la cuarta elección consecutiva que no se desarrollará en la sede natural de la entidad federativa.



En los últimos ocho años, las elecciones de los presidentes de la FBF se realizaron en otras ciudades. Tarija y Trinidad fueron dos de las capitales que albergaron las reuniones donde fueron electos Carlos Chávez y Rolando López.



En 2010, Chávez fue elegido con 20 votos a favor, en la ciudad de Tarija. En esa época, el exdirigente cruceño juró al cargo por un periodo de cuatro años, es decir hasta 2014.



Al final de su mandato, Carlos Chávez fue reelegido por tercera ocasión consecutiva para el periodo 2014-2018 y esos comicios se desarrollaron en Trinidad. En medio de varias situaciones adversas que se dieron durante ese Congreso Ordinario, al final, los nuevos miembros del Comité Ejecutivo fueron posesionados en la plaza Doris Natusch en la capital beniana.



Chávez fue acusado por un presunto caso de corrupción en el ente federativo y fue detenido, por lo que no pudo completar este último periodo al frente de la FBF. El exdirectivo dejó la entidad en julio de 2015.



Ante la situación conflictiva, un mes después, por el mandato del Estatuto de la FBF, Marco Ortega asumió la presidencia de manera interina.



En enero de 2016, luego de un proceso de transición en la federación nacional, se cumplió con el tercer Congreso Ordinario fuera de Cochabamba. La reunión, que se desarrolló en la ciudad de Tarija el 22 de enero, posesionó a López como titular del ente federativo.



Un año después, López fue removido de su cargo por una serie de denuncias extrafutbolísticas. Marco Peredo, como primer vicepresidente de la institución, asumió la conducción de la entidad nacional.



Aunque la sucesión no quedó ahí, Peredo también presentó su renuncia y el nuevo presidente de la Liga, Carlos Ribera, tuvo que tomar las riendas en lo que resta del mandato.



El periodo en el que gobernaron Peredo y Ribera fue más de transición y cambio por las modificaciones al Estatuto federativo, que incluyó un nuevo proceso electoral para la nueva directiva.



Al haber cambiado la sede del Congreso Electoral del próximo martes, la FBF elegirá por cuarta ocasión a su presidente en otra ciudad.



De acuerdo al estatuto federativo, la sede de la federación nacional es Cochabamba, aunque esto no quita la posibilidad de que otras ciudades alberguen las reuniones y demás.



El nuevo presidente será elegido por 28 miembros y con los nuevos estatutos.







CHUQUISACA APOYA A GUIDO LOAYZA



La Asociación Chuquisaqueña de Fútbol (ACHF) anunció que su voto será para Guido Loayza en las elecciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), programadas para el martes 10 de abril, en Santa Cruz.



“La posición no es de ahora, sino de julio (2017), la Asociación Chuquisaqueña va a apoyar a la plancha de Guido Loayza”, manifestó el presidente de la ACHF, Óscar Loredo. El dirigente del balompié local explicó que la decisión se debe por el acercamiento que hubo entre el actual titular de Bolívar y la ACHF.



“La invitación que recibimos fue de Guido Loayza”, indicó Loredo.