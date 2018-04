Varios equipos en busca de subir lugares en el Apertura



06/04/2018 - 09:12:28

El País.- A cuatro fechas para que finalice la primera fase del Campeonato Apertura, los planteles participantes están en la búsqueda de escalar posiciones para asegura su pase a la siguiente instancia del torneo, para los elencos que están entre los últimos asumirán los cotejos que viene como finales ya sea en terreno ajeno o en casa.



Entre este viernes, sábado y domingo se jugará la décima primera fecha del campeonato que regenta la División del Fútbol Profesional Boliviano, los jugadores de los 14 elencos participantes saben que cuatro de cada grupo podrá jugar los cuartos de final (partidos de ida y vuelta), para instalarse a la final, el ganador de este campeonato tendrá la plaza a la Copa Libertadores de América como Bolivia 1, en tanto que el segundo como Bolivia 4. Mientras que el tercero irá a la Copa Sudamericana (todos del 2019).



También está establecido que los tres eliminados de cada Grupo del torneo local jugarán una liguilla en partidos de ida y vuelta, el ganador tendrá como premio la clasificación a la Copa Sudamericana del siguiente año, todos estos detalles fueron acordados por la División Profesional en ocasión de definir el rol de partidos de este torneo.



Hasta la fecha 10 la tabla de posiciones del Grupo “A” está conformada de la siguiente manera: Wilstermann es el líder con 23 unidades, seguido por Bolívar con 20, Oriente Petrolero con 12, Destroyers con 11, Real Potosí con 10, Universitario con 9 y Guabirá con 6. Mientras que en la Serie “B” es primero San José con 19, escoltado por Blooming con 17, The Strongest con 16, Nacional Potosí con 14, Aurora con 11, Sport Boys con 10 y Royal Pari con 9.



Con esas posiciones se jugarán la décima primera fecha del Campeonato Apertura que arranca el día viernes en Santa Cruz, el plantel de Guabirá oficiará de local ante Universitario desde las 15:00, ese mismo día pero en horario nocturno (20:00) jugarán Nacional Potosí con Royal Pari. El sábado 07 de abril continuará la fecha con el cotejo entre los equipos de Aurora y Blooming desde las 15:00 en el estadio Capitán José Angulo, de Sacaba (Cochabamba).



Mientras que el domingo se disputarán cuatro encuentros, a las 15:00 jugarán Destroyers con Real Potosí ese partido será en el Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz. En tanto que desde las 16:00 medirán fuerzas los planteles de Bolívar y The Strongest en el estadio Hernando Siles, ambos equipos vienen de jugar la Copa Libertadores.



En tanto que en la ciudad de Oruro en el estadio Jesús Bermúdez se enfrentarán los elencos de San José con Sport Boys desde las 17:15, es partido es asumido por el crédito orureño como un cotejo de alto voltaje debido a las pretensiones que tiene uno y otro elenco en este campeonato.



La fecha se completa con el encuentro entre los equipos de Oriente Petrolero con Wilstermann desde las 19:30, este partido también se jugará en el estadio Ramón Aguilera Costas, no hubo acuerdo para que haya doble fecha, por tanto apenas finalice el juego entre el canario y los lilas el escenario deberá ser desalojado inmediatamente para dar paso al segundo encuentro.