Bolívar Gana y es segundo



06/04/2018 - 09:11:20

Página Siete.- El plantel de Bolívar logró ayer una importante victoria por la mínima diferencia ante el Atlético Nacional, de Colombia, en el estadio Hernando Siles por la tercera fecha de la Copa Libertadores. El cuadro celeste escaló a la segunda posición del grupo 2 del certamen luego de conseguir las tres unidades.





Los celestes aprovecharon el tanto de Marcos Riquelme en la primera etapa para sumar su primera victoria en la Copa, en un duelo que casi se le va de las manos en el último minuto, cuando los colombianos fallaron un penal.





El inicio de Bolívar fue muy bueno, con presión en el campo de Atlético Nacional, que impidió que los colombianos salgan de ese lugar con tranquilidad, fruto de esto tuvo dos situaciones claras en los primeros minutos de la etapa inicial.





A los 2’, Riquelme cobró un tiro libre que pasó cerca del arco de Fernando Monetti, un minuto después William Ferreira habilitó a Erwin Saavedra, quien remató sin marca pero el esférico salió apenas desviado.



Luego de estas tres jugadas el cuadro visitante comenzó a manejar el balón y se acercó al pórtico, Leao Ramírez remató desde afuera del área grande y obligó a Rómel Quiñónez a desviar el balón al tiro de esquina a los 9’. Tres minutos después de la aproximación colombiana, Diego Bejarano falló solo frente al arco de Monetti, tras una pared con Ferreira.

Ferreira cabecea en medio de dos defensores





A los 31’ volvió a llegar con claridad el cuadro visitante, Gonzalo Castellani intentó sorprender a Quiñónez pero el portero volvió a responder con seguridad. Cuando corría el minuto 34, el juez del partido invalidó una jugada que terminaba en gol del cuadro celeste, Ferreira remató un tiro libre desde el ingreso del área, el balón rebotó en el palo y Arce definió sin oposición pero en claro fuera de lugar.





A ocho minutos del final llegó el tanto para Bolívar, luego de una jugada de Saavedra por la banda derecha, el orureño sacó un centro que Ferreira dejó pasar para que Riquelme defina de volea lejos del alcance de Monetti, quien no pudo reaccionar.





En el segundo tiempo Riquelme estuvo cerca de anotar el segundo tanto, luego de un centro de Arce que cabeceó a la entrada del área pero el portero reaccionó bien a los 52’.





Luego Ferreira intentó con un remate elevado que pasó apenas sobre el travesaño, Monetti ya no tenía nada que hacer cuando se cumplió una hora de juego. El uruguayo cuatro minutos más tarde cabeceó solo pero el remate salió desviado, en la más clara que tuvo en el partido.





Luego Atlético Nacional tuvo dos chances claras para emparejar el marcador, primero con un tiro de Castellani desde fuera del área que contuvo Quiñónez y luego Reinaldo Lenis definió sobre el travesaño cuando estaba solo.





Cuando se cumplió el tiempo reglamentario, a los 90’, Luis Gutiérrez hizo una dudosa falta sobre Andrés Rentería al ingreso del área grande, que el árbitro Néstor Pitana cobró la pena máxima. Dos minutos después Lenin remató fuera, ante la alegría de los hinchas celestes.



El árbitro tuvo errores claros, pero la dirigencia no reclamó





Página Siete / La Paz





El árbitro del encuentro de ayer Néstor Pitana tuvo al menos tres errores claros que perjudicaron a Bolívar en el segundo tiempo de la victoria celeste ante Atlético Nacional.





Los dirigentes del plantel de Tembladerani no se quejaron. “Creo que hizo un buen arbitraje, al final cometió errores, pero nos dio una lección que tendrían que ver nuestros árbitros”, dijo el presidente de Bolívar, Guido Loayza.





Mientras que Martín Claure fue un poco más crítico, “desde butaca no se pudo apreciar muchas cosas pero los hinchas le recordaron a su mamá”.





Con las decisiones del juez mundialista, el equipo colombiano puso el partido a su favor en los últimos minutos. El primer error claro fue en una falta que cobró a Marcos Riquelme por el costado derecho, el asistente no levantó la bandera pese a que la jugada pasó a su lado y el árbitro pitó al menos a 60 metros de distancia.





Luego, a cuatro minutos del final, el portero Fernando Monetti por intentar salir rápido paró el balón con la mano fuera del área que el juez no vio.





En el penal que cobró en el minuto 90 el asistente tampoco lo cobra y Pitana estaba detrás de Leonel Morales y sin visión para ver la falta.