DT de Oriente busca mejoría cambiando sistema



06/04/2018 - 09:10:06

Diez.- Carlos Roca, Alexis Rivera, Enrique Áñez y Jhony Cano son las cuatro variantes que ensayó el técnico de Oriente, Néstor Clausen, de cara al encuentro con Wilstermann, el domingo en el Tahuichi, desde las 19:30. Con los cambios también habrá una modificación en el sistema de juego, es decir, que volverá al 4-4-2. Alí Meza sigue en observación, aunque hay confianza en que jugará contra el aviador.



Antes de la práctica de ayer, todo apuntaba a que Clausen solo tenía en mente una o dos variantes como máximo para conformar el onceno titular para recibir al puntero del grupo A (23), pero el ensayo de fútbol en San Antonio hizo sacudir al entrenador, que no estuvo conforme con lo que observó y decidió cambiar el sistema de juego, del 3-5-2 volvió al 4-4-2, pero además hizo variantes con relación al onceno que inició el clásico.



El regreso de Alexis Ribera (por Diego Suárez), que no jugó el clásico porque estaba suspendido, está asegurado como volante-lateral derecho.



La única sorpresa parecía la de Carlos Roca, por banda izquierda en lugar de Daniel Mancilla, mientras que la presencia de Cano junto a Maximiliano Freitas era posible porque Meza se recupera de un problema muscular, aunque es un hecho que el venezolano llegará al duelo ante los aviadores, el fin de semana.



No aguantó y cambió

Sin embargo, durante la sesión de fútbol ante el equipo reserva del club, Clausen notó muchas falencias en la última línea y en el medio campo, donde el equipo mostraba mucha imprecisión y nada de generación, y con esa debilidad el ataque era muy pobre ante un rival que corría mucho.



Los reservas, que están dirigidos por Joaquín Monasterio, anotaron el 1-0 por medio de Denis Pinto y Clausen no podía creer que su equipo no mostraba nada, por eso no aguantó y decidió hacer variantes. Sacó a Gustavo Olguín de la defensa y en su lugar puso a José Vargas, que ya debutó ante Guabirá en Montero.



Después decidió cambiar el sistema, volvió a la línea de cuatro. Puso a Áñez (por Vargas) para que vaya de lateral y los centrales fueron Paredes y Haquin; mientras que Roca se mantuvo por la izquierda.



En el medio, dejó de lado a Helmut Gutiérrez y en su lugar estuvo Suárez que acompañó a Marcel Román. Los volantes ofensivos fueron Ronaldo Sánchez y Alexis Ribera, mientras que en la zona ofensiva se mantuvieron Freitas y Cano.



Con esa idea, el equipo mostró mejoría y de esa manera logró remontar con goles de los atacantes Cano y de Freitas, que tuvieron más participación de juego.



Volviendo al sistema con el cual comenzó el torneo, el DT puede encontrar solidez en el medio campo, una zona en la que ha sufrido mucho en los últimos encuentros.